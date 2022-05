BMW er godt i gang med en stor, elektrisk offensiv. Det som starter med den lille og ganske sære i3, er nå godt i gang med å bli en hel modellserie.

Elbil-SUVen iX ble lansert i fjor høst og begynner nå å bli et relativt vanlig syn på norske veier. Så langt har det handlet om to utgaver: xDrive40 og xDrive50. Men det er ikke lenge til det kommer en ny toppmodell her.

iX M60 heter den. Og når BMW bruker en M i modellbetegnelsen, da snakker vi heftige saker. Dette er rett og slett den raskeste, råeste og dyreste elbilen fra BMW så langt. Det gjenspeiler seg også i prisen. Fra 1.160.700 momsfrie kroner.

Bygater og Autobahn

Mens mange av oss har tatt helg, har Brooms bilekspert Benny Christensen i stedet forlenget arbeidsuken litt ekstra. Fredag morgen satte han seg på flyet til Berlin og har tilbragt mange timer på tyske veier, bak rattet i den nye BMW-en.

Nå tenker vi det er på sin plass å finne ut hvordan det er:

Ring, ring

– Hei, Knut. Du, det er sannelig ikke så dumt å starte helgen i Tyskland! Her i Berlin kom jeg ned til full sommer og 27 varmegrader. Altså ikke dumme værforhold for å kjøre heftig elbil. BMW har lagt opp til en solid og variert kjørerute, alt fra bygater til Autobahn med hyggelig lite trafikk, forteller Benny.

Broom-Benny starter helgen i Tyskland og ser ut til å trives ganske godt med det!

Måtte bremse

– Autobahn?!? Er det ikke noe spesielt med toppfarten på denne bilen?

– He he, jo! Den har toppfart på 250 km/t, mens de andre iX-ene gir seg på 200 km/t. Men sorry – vi har fått sperrefrist på alt av kjøreinntrykk, så det kan jeg ikke si noe mer om ennå.

– Jo, men du trenger vel ikke si så mye om inntrykk, jeg lurer bare på om du har testet toppfarten...

– Skjønner. Jo, det må vel være lov. Jeg har testet, men fikk et aldri så lite problem helt på slutten. Jeg fikk den opp i 249 km/t på Autobahn her utenfor Berlin. Men da måtte jeg bremse, ellers hadde jeg plantet BMW i hekken på en Mercedes Sprinter. Det hadde vel vært litt dumt for mange, inkludert forholdet vårt til BMW videre. Så jeg valgte av avbryte toppfart-forsøket. Vi får heller prøve igjen ved neste anledning, sier Benny.

Ganske diskret utenpå, men dette er altså heftige saker.

619 hestekrefter

Når BMW lager toppmodeller, har de ikke for vane å gjøre ting halvveis. Sånn ser det ikke ut her heller. Dette er den raskeste, råeste og dyreste elbilen fra BMW så langt.

Bilen er utstyrt med to motorer. Den bak yter opp til 486 hk, mens motoren på forakselen yter opp til 258 hk. Maksimal samlet effekt på de to er 619 hestekrefter.

iX M60 er også BMWs første modell med et dreiemoment på mer enn 1.000 Nm. Bilen leverer 1.015 Nm i Sport Mode og hele 1.100 Nm når Launch Control aktiveres.

Når BMW putter en M på bilene sine, da er det lov å ha forventninger.

Finest inni

– Jeg kan vel trygt fastslå at det går fælt! Uten å komme mer inn på kjøreinntrykk, tar jeg sjansen på å si at dette må være den mest moderne og beste helelektriske SUV-en akkurat nå. Akkurat som det skal være når BMW dra på skikkelig, sier Benny.

Han legger til:

– Men på ett område synes jeg nesten de holder litt for mye igjen. iX M60 er overraskende anonym utenpå. Joda, kjennere vil legge merke til M-emblemene på bilen og det er noen sporty detaljer her og der. Men den skiller seg ikke mye fra de andre iX-modellene. Jeg har ikke blitt helt fortrolig med designet ennå. Jeg får nøye meg med å si at jeg synes den er finere inni, enn utenpå!

Med startpris på over 1,1 millioner kroner, er ikke dette akkurat noen billigbil. Men da BMW åpnet for bestilling tidligere i år, ble hele 2022-kvoten revet bort på et par timer.

– Det kommer rundt 200 eksemplarer til Norge i år, de første kundene får bilene sine i sommer. Bestiller man nå, er svaret at du kan få bil i første kvartal 2023.

Høy skjermfaktor innvendig. Blant standardutstyret i bilen er Live Cockpit Professional og BMW Natural Interaction, som lar funksjoner betjenes ved hjelp av tale og bevegelser.

Har sett flaggskipet også

– Og da blir den vel ganske mye dyrere?

– Ja, alt tyder på det, med innføring av moms på elbiler. Vi vet at mange norske importører nå jobber intenst med å øke kvotene sine i år og få inn ekstra biler før nyttår. Om det kan påvirke akkurat denne bilen vet vi ikke noe om. Men de som var kjappe og bestilte her, gjorde nok helt klart ikke noe dumt, fastslår Benny.

Nå gjenstår litt testkjøring, før han snur seg selv og trillekofferten hjemover.

– Jeg kommer naturligvis med full rapport på bilen så fort sperrefristen er over. Og så kommer det også en liten bonus. Jeg har nemlig fått sett nærmere på elbil-flaggskipet i7 her nede.

– Har du? Fortell!

– Nei, det rekker jeg ikke nå. Du får smøre deg med litt tålmodighet! Nå skal jeg se om jeg ikke finner litt Autobahn igjen, før det bærer til flyplassen. Det er jo viktig å gjøre en så grundig jobb som mulig når man først er i Tyskland. God lørdag så lenge!

