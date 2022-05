– Historien er bare det ene mirakelet etter det andre

Piloten (64) som fikk en rift i hovedpulsåren midt under flyturen har overlevd mirakuløst, hevder kirurg. Passasjeren som måtte lande flyet mener på sin side at Guds hånd må ha vært om bord i flyet denne dagen.

Det var tirsdag i forrige uke at 64 år gamle Kenneth Allen skulle fly fra Bahamas til Florida med to passasjerer i et lite Cessna-fly. Men når de nærmer seg kysten av Florida, skjer det utenkelige:

Piloten begynner å snakke rørete og forklarer at han føler seg uvel. Så besvimer han.

– Jeg har et stort problem

Ingen av de to passasjerene aner hvordan de skal fly et fly, og lydopptak av samtalen mellom tårnet og den ene passasjeren, Darren Harris, som måtte gripe spakene, kan gi hvem som helst gåsehud:

– Jeg har et stort problem. Piloten besvimte, og jeg aner ikke hvordan jeg skal fly, sier Harrison når han kaller opp flytårnet.

Hør lydopptaket øverst i saken.

– Jeg visste at hvis jeg ikke gjorde noe, så ville vi dø. Så jeg lente meg over kroppen til piloten, tok tak i spakene og begynte å trekke dem sakte tilbake og svingte, forteller Darren Harrison (39)

Han har fått massiv oppmerksomhet etter den utrolige historien ble kjent.

– Folk spør meg om alt mulig om hvordan det var å være i det flyet. Jeg mener Guds hånd var i det flyet, sier Harrison rørt til NBC Today.

Han forteller at han sendte tanker hjem til sin gravide kone. Han var fast bestemt på at han ikke skulle dø denne dagen.

Tilkalte flyinstruktør

Tårnet tilkalte raskt en tidligere flyinstruktør som var ekspert på Cessna-fly. Robert Morgan ga Harrison instrukser, og klarte å veilede ham godt nok til å gjøre en fin landing på den internasjonale flyplassen i Palm Beach i Florida.

Piloten, som da hadde vært bevisstløs en stund, ble hentet med ambulanse og hastet til sykehus. Det viste seg at han hadde fått en revne i hovedpulsåren.

Torsdag - ti dager etter hendelsen - opplyser sykehuset at Allen nå er ferdigoperert og at de forventer at han kommer til å overleve. Kirurgen sier at bedringen hans er oppsiktsvekkende.

– Veldig uvanlig

– Å overleve et så massivt akutt slag er virkelig veldig uvanlig. Denne historien er bare det ene mirakelet etter det andre, sier Patel under en pressekonferanse.

Allen hadde hatt en blødning i hjernen, og trengte omfattende medisinsk behandling og operasjonen tok ni timer.

– Det har virkelig vært helt ekstraordinært at han har kommet seg gjennom det. Det første han sa til meg morgningen etter operasjonen var «Når kan jeg reise hjem?» forteller Patel til til nyhetsbyrået AP