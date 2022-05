Politiet frigir logg etter knivangrepet

Det tok 48 minutter fra politiet fikk melding om den alvorlige hendelsen i Numedal fredag morgen, til den først politipatruljen var på plass på stedet. Det viser politiets logg fra hendelsen, som de fredag kveld har delt et utdrag fra med TV 2.

Slik oppsummerer politiet hendelsen ut fra loggen sin:

Politiet fikk melding klokken 08.47

Gjerningspersonen fratatt kniven klokken 08.56

Under kontroll klokken 09.12 av flere ansatte ved brannvesenet i Nore og Uvdal (Rødberg).

En brannmann som var på stedet utenfor tjenesten var den første som grep inn umiddelbart og de ansatte fra brannvesenet på Rødberg kom til stedet og etablerte kontroll klokken 09.12.

Politiets første patrulje fra Kongsberg var på stedet klokken 09.35. På dette tidspunkt var også politiets helikopter over stedet.

– Kan ikke være overalt til enhver tid

Leder for geografisk enhet Buskerud, Øyvind Aas i Sør-Øst politidistrikt, sier at de til enhver tid har patruljer ute i distriktet, og at disse flåtestyres ut ifra hvor det erfaringsmessig er behov for patruljer. Han erkjenner likevel i en e-post til TV 2 at politiet gjerne skulle ha vært nærmere da meldingen kom inn.

– Politiet kan ikke være overalt til enhver tid, men vi skulle gjerne sett at vi hadde hatt patruljer nærmere åstedet, sier Aas.

Samtidig sier han at når politiet først kom til stedet, var det med store styrker.

– Ved dagens hendelse ble det rekvirert hjelp fra politiets helikoptertjeneste med to enheter. Det første helikopteret ankom litt før den første politipatruljen. Politiet hadde dermed større ressurser tilgjengelig den første timen.

Aas takker de som trådte til mens politiet var på vei.

– Politiet takker de som grep inn og pågrep gjerningsmannen, de har gjort et formidabelt godt arbeid og avverget flere hendelser.

– Sånn for ofte

Da meldingen om knivangrepet i Numedal kom ble den såkalte PLIVO-instruksen iverksatt. PLIVO står for pågående livstruende vold, og er den kraftigste knappen politiet i Norge kan trykke på.

Da meldingen om hendelsen kom inn tok det altså 48 minutter før politiet var på stedet. Brannvesenet var på plass etter 14 minutter, og dermed var det dette mannskapet som sammen med sivile måtte hanskes med gjerningsmannen.

Mannen i 40-årene ble overmannet og holdt i ro frem til politiet var på plass 33 minutter senere.

I etterkant av dette har blant annet fagforeningen Brannforbundet tatt til orde for at brannvesenet må få opplæring i hvordan de skal håndtere PLIVO-hendelser. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) innrømmer at det skjer for ofte at brannvesenet må gjøre politiets jobb, rett og slett fordi de er raskest på stedet.

– Det er dessverre sånn at brannvesenet for ofte, etter min mening, kommer først til stedet og må løse politioppgaver, sa Mehl til TV 2 fredag kveld.

Mehl sier hun ikke kan kommentere denne hendelsen konkret, siden den er under etterforskning, men sier på generelt grunnlag at responstiden til politiet ofte er for høy.

– Vi ser at responstiden dessverre er for høy, og vi mener at vi trenger flere politifolk på en del politistasjoner som har blitt bygget ned under den forrige regjeringen.

– Ikke akseptabelt

Leder i Politiets fellesforbund, Unn Alma Skatvold, er krystallklar på at responstiden på dagens hendelse ikke er ok.

– Jeg syns jo det ikke er akseptabelt. Vi skal ha en responstid på små steder på innen 19 minutter. Og at en brannmann må vente i nesten en time da, det er ikke akseptabelt.

På spørsmål om situasjonen i distriktene har blitt verre etter politireformen, er Skatvold klar:

– Det har vært mye bra med reformen, vi har fått store kraftige enheter og har satset mer på for eksempel datakriminalitet. Men det er ingen tvil om at det det har gått på bekostning av, er nærpoliti og tryggheten til dem som bor på mindre steder.

– Hva må gjøres?

– Vi må ha mer politi der folk bor, de små enhetene må forsterkes.

Klare responskrav

Politiets krav til egen responstid er delt inn i tre kategorier ut ifra geografi og befolkningstetthet.

«Uten ubegrensede ressurser, er det ikke mulig at politiet er til stede i like stor grad overalt til enhver tid, men vi må disponere ressursene på en mest mulig hensiktsmessig måte», står det på politiets nettsider.

De tre kategoriene det skilles mellom når det kommer til krav til responstid er:

Øvrige områder og tettsteder med under 2000 innbyggere

Tettsteder med mellom 2000 og 19.999 innbyggere

Tettsteder med 20.000 eller flere innbyggere

I Nore og Uvdal kommune, hvor hendelsen skjedde, er det litt i overkant av 2450 innbyggere registrert i 2022. I Sør-Øst politidistrikt er responskravet til tettsteder med mer enn 2000, men mindre enn 20.000 innbyggere, 19 minutter i minst 80 prosent av hasteoppdragene.

På steder med over 20.000 innbyggere skal responstiden ikke være mer enn 12 minutter i 80 prosent av hastetilfellene. Mens det på steder med under 2000 innbyggere er et responskrav på 24 minutter.

– Bekymringsverdig trekk

På spørsmål om hva Enger Mehl som justisminister sju måneder ut i perioden har tenkt til å gjøre for å endre på det hun mener forrige regjering gjorde feil, peker hun på at noe av det første hun gjorde som minister var å gi 200 millioner til politiet i budsjettet før jul.

– Regjeringen er opptatt av at vi styrker politiet i distriktene og byene hvor det er flere bydeler som har for lite politi.

– Kommer dere til å gjøre noe konkret nå etter hendelsen i Numedal?

– Vi kan ikke ta de avgjørelsen basert på enkelthendelser, men vi har jo sett over tid at for eksempel tillitten til politiet dessverre er lavere på de minste stedene eller der det er størst avstand til politiet, og det er bekymringsverdige trekk som vi tar på alvor.

Videre sier Mehl at regjeringen ønsker å høre hvordan politiet og kommunene selv opplever politiberedskapen hos dem, og at de har bedt om svar på dette i en høringsrunde.

– Trenger de flere politifolk eller ny politistasjon, for eksempel. Det er spørsmål vi har tatt kommunene og det lokale politiet med på råd om. Vi skal gjøre et større arbeid på dette i årene som kommer, men dette har vi jobbet med fra dag én.