Ble skutt av Espen Andersen Bråthen – midt under rettssaken måtte han rykke ut

NOREFJORD (TV 2): Politimannen Rigoberto Villarroel ble forsøkt drept av Bråthen under Kongsberg-drapene. Da han fulgte rettssaken som fornærmet, måtte han plutselig rykke ut selv.

I oktober i fjor var den erfarne politimannen tilfeldig på Coop Extra i Kongsberg da Espen Andersen Bråthen gikk til angrep på en rekke personer med pil og bue.

Rigoberto Villarroel ble selv truffet av en pil i ryggen. men klarte likevel å få flere inne i butikken i sikkerhet og å varsle kollegaene sine om den svært dramatiske hendelsen.

BLE SKADET: Bildet til venstre viser politimannen Rigoberto Villarroel (48) mens han er hos legen. Til høyre står han utenfor Coop-butikken og snakker med kollegene sine i politiet. Foto: Privat

Med en pil i hånden, og én i ryggen klarte Villarroel likevel å varsle kollegaene sine og få flere i sikkerhet. Torsdag vitnet patruljelederen om telefonsamtalen hun fikk fra Villarroel da han befant seg inne på Coop Extra.

– Jeg sier «Han traff meg». Hun spør meg hva det er jeg sier, og jeg sier «Han skjøt meg med pil og bue. Jeg står med en pil ut av ryggen nå», har politimannen tidligere fortalt til Politiforum.

Hylles i retten

I disse dager pågår rettssaken mot gjerningsmannen Espen Andersen Bråthen i Hokksund tingrett.

Villarroel følger den via link før han selv skal vitne.

Men rettssaken hadde så vidt rukket å komme i gang fredag morgen, da Villaroel fikk dramatiske meldinger om knivstikkingen på Noredal.

PÅ ÅSTEDET: Rigoberto Villarroel er lokal etterforskningsleder i Norefjord. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg satt og fulgte Kongsberg-rettssaken på link fra Kongsberg, sier han til når TV 2 møter han i et ledig øyeblikk i Norefjord fredag ettermiddag.

På mandag skal han inn og vitne som fornærmet i rettssaken mot Espen Andersen Bråthen (38), som er tiltalt for drapsforsøk mot Villarroel.

Innsatsen hans under angrepet har ikke gått upåaktet hen. Flere av de som ble forsøkt drept i og rundt Coop Extra-butikken, har i Buskerud tingrett skrytt av hvordan han opptrådte for å få stoppet Bråthen.

Et vitne forteller også at Villarroel har vært viktig for henne som samtalepartner i månedene som fulgte etter hendelsen.

– Del av politiyrket

Villarroel måtte derfor legge fra seg rollen som fornærmet, og gå inn som etterforskningsleder av en hendelse som i begynnelsen kunne minne om saken han selv ble et offer for.

– For meg så er jo det en del av politiyrket. Det er jobben jeg har valgt, men det er også det som driver meg.

– For meg er det ikke noe problematisk, verken det å ha den saken den gangen eller det å bli sendt på et oppdrag som dette, sier han til TV 2.

– Mye som skjer

Villarroel har jobbet i Sør-Øst politidistrikt i flere år.

– Det er mye for distriktet nå, hvordan opplever du det?

– Det er slik det ofte kan være i ulike politidistrikt. Det kan være mye som skjer i små perioder og så kan det være stunder det er rolig.

– Vi tar det som det kommer, og er et stort distrikt som får den hjelpen vi trenger fra operasjonssentralen og andre sterke ressurser, sier han.

– Det blir godt

Kort tid etter meldingen om at flere personer var knivstukket, ble Villarroel sendt til Noredal.

Der jobbet han sammen med politikollegaene for å samle sammen informasjon fra vitner, finne ut hvem gjerningsmannen var og de fornærmede.

Når helgen er over, går Villarroel på nytt inn i rollen som fornærmet. For da skal han vitne mot mannen som prøvde å drepe ham.

– Det blir godt å få sagt sin del der.