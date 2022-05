En frekk unnamanøver av Senterpartiet

Det er med forbausende arroganse at Senterpartiets Geir Pollestad avviser partiets og regjeringens egne elbil-løfter til velgerne. NAF forventer at Stortinget rydder opp i forslaget som vil gjøre det dyrere for folk å bytte til elbil.

Senterpartiets landsmøte vedtok i juni 2021 at de vil ha momsfritak på elbiler opp til 600 000 kroner.

Nøyaktig det samme står i regjeringserklæringen som Senterpartiet har skrevet sammen med Arbeiderpartiet i fjor høst.

Det er akkurat samme beløpsgrense man også finner igjen i arbeidsprogrammet til SV – regjeringens faste budsjettpartner.

Når NAF minner Senterpartiets Geir Pollestad på dette løftet avfeier han oss som en lobbyorganisasjon.

Det er en frekk unnamanøver. Pollestads utfordring er ikke at NAF påvirker. Utfordringen hans er at vi kan lese.

I det nylig fremlagte revidert budsjettet er løftene fra eget program og hans egen regjeringserklæring kraftig vannet ut.

LADEPLASS: Ladeplasser som dette er populære blant elbil-eiere. Foto: Frode Sunde / TV 2

Frekkas

Regjeringen vil nå innføre moms på alle nye elbiler, med en støtteordning som tilsvarer momsfritak opp til 500 000, altså 100 000 lavere enn det som er lovet.

Forskjellen på 100 000 kroner er viktig.

Det er 100 000 kroner lavere enn det som regjeringen lovet, og som forbrukere og bransje derfor har forberedt seg på i lang tid.

Biler med lengre rekkevidde koster mer enn biler med kortere rekkevidde. Mange familier har behov for bil med lang rekkevidde. Norske familier velger elbilene med lang rekkevidde og god plass. Derfor kan regjeringens løftebrudd være avgjørende for om en familie velger elbil.

500 000 kroner er om lag gjennomsnittsprisen på de elbilene som selges i dag. Flere av de nye modellene har ekstra sikkerhetsutstyr som tilvalg, noe som gjør at dette i praksis er moms på sikkerhetsutstyr.

Spesielt det siste gjør det til en frekkas av Pollestad å påstå at de nå legger moms på luksus.

En elbil betyr for mange både lave driftskostnader, og et bidrag til det grønne skiftet. At flere skal kjøpe elbil er et mål for politikerne.

I tillegg frykter NAF at når regjeringen bryter sitt eget løfte med 100 000 kroner, er veien kort til flere løftebrudd.

Brutte forventninger

Når løftene først er glemt, er døren vidåpen for ytterligere nedtrapping - selv om både Ap, SV og Sp har lovet en grense på 600 000 kroner ut 2025.

I regjeringserklæringen står det at avgifter som rammer folk flest skal reduseres.

Det hadde vært noe. Så langt har vi sett det motsatte. Regjeringen har lovet å kutte i avgiftene på bensin og diesel, hittil er de økt.

Pollestad har også vært med på å innføre en ny omregistreringsavgift på brukte elbiler.

KRITISK: Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det påvirker bruktmarkedet for elbiler negativt. Og nå altså løftebrudd på elbil-moms.

Hvis det er så lett å avfeie egne løfter, burde Sp heller droppe å stille til valg på et skrevet program.

Da hadde både han og NAF sluppet så mange brutte forventinger.

