Guardiola føler seg misforstått

En offensiv Pep Guardiola vil snyte Jürgen Klopp for Premier League-tittelen, men føler seg misforstått etter uttalelsene om at «alle nøytrale håper Liverpool vinner».

Liverpool jakter på fire titler denne sesongen, men Manchester City har alt i sine hender og kan snyte Jürgen Klopps menn for Premier League-tittelen.

Alt Manchester City trenger å gjøre, er å slå Aston Villa, som ledes av Liverpool-legenden Steven Gerrard.

Manager Pep Guardiola kommer med en klar beskjed til både spillerne og fansen før alt skal avgjøres i Premier League.

– Jeg trenger ikke å fortelle dem, de har alle troen. Dette er ikke en helt vanlig kamp, vi vet hva vi må gjøre. Vi må være oss selv, spille vårt eget spill, og gi absolutt alt vi kan for å vinne kampen, slo Guardiola fast på pressekonferansen før oppgjøret mot Aston Villa.

Føler seg misforstått

Guardiola måtte tåle mye kritikk etter at han uttalte at «nøytrale fans håper at Liverpool vinner ligaen».

Men spanjolen føler seg misforstått.

– Jeg er ikke så sikker på om min engelsk er særlig god etter fire-fem år i England. Det jeg mente var at de lagene med flest titler og størst historie har mer supportere. Det er det samme i Spania, i Tyskland og i Italia, forklarte han.

– Vi har vært outsidere det siste tiåret, men selvsagt vil ikke supportere fra våre rivaler at verken vi eller Liverpool skal vinne. Liverpool-fansen ønsker at de vinner. Jeg sier ikke at hele dette landet er Liverpool-fans, men generelt har lag med flest titler flest fans. Det er imidlertid godt mulig jeg har feil, men i alle de store ligaene så er det to eller tre lag som har mer supportere enn alle andre, utdypet han.

Guardiola mener det samme gjelder i britisk fotball.

– Liverpool, Manchester United og Arsenal har en stor historie. Vår historie er ny. Det er derfor vi bare ser på det som et privilegium å spille disse siste 95 minuttene av sesongen, poengterte han.

City-sjefen vil ikke svare på hvem som har det største presset på seg i kampen om Premier League-troféet.

– Jeg mener vi og Liverpool har det samme presset. Det er ikke uventet at det skulle ende slik. Jeg sa for én måned siden at vi måtte ha over 90 poeng for å vinne ligaen. På sine 51 siste kamper har Liverpool tapt én, minnet han om.

– Vanskeligere å vinne Premier League enn Champions League

Han var klar på at det er vanskeligere å vinne Premier League enn Champions League.

– Fordi det er tøffere. Vi spiller uke etter uke, og i mange kamper sliter vi med skader og dårlige øyeblikk. Det er annerledes i ligaen, sa Guardiola, før han slo fast:

– Jeg sier ikke at Champions League ikke er viktig. Vi ville elsket å være i Paris neste uke. Men å spille 38 kamper og prestere er annerledes enn å spille 6-7 kamper i en turnering, påpekte han.

Guardiola kunne glede seg over å ha både John Stones og Kyle Walker tilbake fra skade. Begge er friskmeldt og kan spille oppgjøret mot Aston Villa.

– Vi har noen utrolige leger. De trener begge for fullt. Det er godt å ha dem tilbake, fastslo den tidligere Barcelona-sjefen.