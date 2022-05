Tove Moe Dyrhaug innstilt som ny president i Norges Skiforbund

Tove Moe Dyrhaug (55) er medlem i Tydal IL (Sør-Trøndelag skikrets) og har siden 2013 vært daglig leder i Rosenborg Ballklubb.

Dyrhaug har sittet skistyret i ti år og vil bli første kvinnelige skipresident i NSF dersom hun blir valgt på skitinget i Molde i juni.

– Ingen programerklæring før jeg blir valgt, sier Dyrhaug til TV 2.

Dyrhaug, har sagt ja til å blir president i Norges Skiforbund. Hun blir valgkomiteens kandidat til å overta etter Erik Røste.

– Tiden kjennes rett til å prøve noe annet, sier hun, som har styrt Rosenborg siden 2013.

Tove Moe Dyrhaug er moren til tidligere landslagsløper Niklas Dyrhaug. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg føler at jeg forlater Rosenborg hvor det meste nå er «på stell», det eneste jeg skulle ønske var at RBK lå på topp, men det kommer, forsikrer Dyrhaug.

Forberedt på lavere lønn

Hun understreker at når både de ansatte og styret i RBK ønsket at hun skulle fortsette, så er det for henne en god følelse å ha med seg når hun forlater Rosenborg.

– Dette kan bli nedgang i lønn for deg?

– Ja, det er jeg forberedt på, men nå må jeg først bli valgt, svarer 56-åringen.

Valgkomiteen skriver at den legger til grunn at den neste skipresidenten «har sitt verv som hovedbeskjeftigelse».

RBK må se seg om etter en ny toppleder hvis Dyrhaug blir valgt på tinget.

– Med sin kunnskap, erfaring og menneskelige egenskaper er vi trygge på at Tove Moe Dyrhaug er den rette til å lede norsk skisport videre. Tove er inkluderende, lydhør, målbevisst og har stor arbeidskapasitet. Hun har også lang erfaring med å håndtere stort press, noe som er nødvendig i rollen som skipresident, sier Sverre K. Seeberg, leder av valgkomiteen.

I pressemeldingen sier Dyrhaug at hun er glad for å ha valgkomiteens tillit, og at hun ser frem til mange «store, spennende og utfordrende oppgaver dersom hun blir valgt».

– Sammen med en engasjert organisasjon er mitt fokus å utvikle skisporten videre og bidra til at vi er best mulig rustet til å møte dagens utfordringer og de som kommer, sier Dyrhaug til Skiforbundets nettsider.

Aage Elmenhorst Schaanning (57) er innstilt som ny visepresident.

AVRTOPPENDE SKIPRESIDENT: Erik Røste. Foto: Terje Pedersen

Røste ga seg

Det ble i mars opplyst om at Røste ikke kom til å stille til gjenvalg som skipresident på skitinget i Molde 11. og 12. juni. Han ble øverste leder i skiforbundet i 2012 etter å ha vært visepresident i fire år før det.

– Vi har akkurat gjennomført fantastiske konkurranser og et banebrytende para-VM i snøsport her i Norge. Det er et naturlig tidspunkt å overlevere stafettpinnen til andre, begrunnet Røste avgangen med den gang.