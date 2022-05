Fem grunner til at du ikke trenger være redd for apekopper

Det dukker stadig opp nye tilfeller av apekopper i Europa, og WHO innkalte fredag til krisemøte om viruset.

Ett tilfelle er oppdaget i vårt naboland Sverige tidligere i uken, og der kategoriseres nå viruset som allmenfarlig sykdom.

Ifølge immunolog Gunnveig Grødeland er det ingen grunn til panikk. Det er det særlig fem grunner til.

IKKE BEKYMRET: Immunolog Gunnveig Grødeland ser ingen grunn til panikk. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Ikke veldig smittsomt

Den første viktige grunnen til at viruset ikke utgjør en veldig stor fare, for eksempel sammenliknet med korona, er at det ikke er veldig smittsomt.

– Det er ikke noen fare for at dette blir en stor pandemi på linje med korona, og det handler for det første om at viruset ikke er veldig smittsomt, sier Grødeland.

Hun understreker at man må være i svært tett kontakt med noen som er smittet, for selv å bli smittet, for eksempel gjennom seksuell omgang. En annen måte man kan bli smittet på, er gjennom en smittets klær, sengetøy eller lignende.

– Apekopper kan også smitte gjennom dråpesmitte, men da typisk i såpass store dråper at man må være veldig tett på smittede for selv å bli smittet, sier hun.

Stabilt virus

En annen grunn til at apekoppene ikke vil bli en stor pandemi, er ifølge Grødeland at det er et svært stabilt virus.

– Det betyr at når man har immunresponser vil disse gi veldig god beskyttelse over tid. Det var derfor man klarte å utrydde den farligere slektningen koppevirus ved vaksinering, sier hun.

Dette tok riktignok noe tid, men i 1980 var verden erklært fri for kopper.

Få forholdsregler

Grødeland sier det er lite vi foreløpig kan gjøre for å unngå å få viruset.

De tiltakene vi så under korona, vil trolig ikke være effektivt på et slikt type virus uansett. Dermed vil en nedstegning av samfunnet neppe finne sted som følge av apekoppene.

En tredje «fordel» ved apekoppene er altså at man ikke trenger holde like lang avstand til folk for å unngå å bli smittet, noe som gjør at inngripende tiltak ikke vil ha noe for seg.

IKKE FARLIG: Sykdommen viruset forårsaker skal ikke være alvorlig, og selv i alvorlige tilfeller blir folk stort sett helt friske igjen. Foto: NTB

– Men det er selvfølgelig alltid gode vaner å ha god håndhygiene, holde seg hjemme når man er syk, og lignende, understreker hun.

En fjerde grunn til å ikke stresse med det nye viruset er ganske åpenbart.

– I tillegg til at det er lite smittsomt, så har det jo ikke kommet til Norge enda, sier Grødeland.

LITE SMITTSOMT: Grødeland påpeker at apekopper så langt ikke er påvist i Norge. Foto: Rune Blekken / TV 2

Beskyttende vaksiner

Foreløpig finnes det ikke egne vaksiner mot apekopper, men det finnes vaksiner mot vanlige kopper. Disse vaksinene kan også gi en viss beskyttelse mot apekopper, og en av dem er faktisk godkjent som vaksine mot viruset.

Dette var en del av vaksinasjonsprogrammet for barn fram til 1976. Bare fire år senere var kopper utryddet.

– Vaksinen mot vanlige kopper beskytter i noen grad mot apekopper også, og det forteller litt om hvor stabilt viruset er. Dette betyr at en del voksne i befolkningen vår, født før 1976, bør ha noe beskyttelse også mot apekopper, sier hun.

Grødeland tviler på at vaksiner mot kopper vil tilbys befolkningen igjen, men sier det i en situasjon med mange smittede av apekopper kan bli aktuelt å for eksempel vaksinere nærkontakter.

Flere tilfeller

For antallet smittede i Europa øker. Fredag ble det kjent at det er registrert 20 tilfeller i Storbritannia.

– Ved tildligere utbrudd, for eksempel i Nigeria, har flere hundre blitt smittet før man får kontroll på situasjonen. Det kan med andre ord bli en del tilfeller i Europa før vi får kontroll, men det er ingen grunn til at befolkningen skal gå rundt og være bekymret, sier hun.

Selv om bildene av blemmer kan se skremmende ut, har helsemyndighetene så langt meldt at folk som blir syke av apekopper stort sett blir helt friske igjen av seg selv. Svært få dør.

Likevel er planen dersom noen blir smittet, at de innlegges på sykehus, for å hindre videre spredning.

TV 2 har fredag vært i kontakt med FHI. De har foreløpig ikke registrert tilfeller i Norge, men at de følger situasjonen videre.