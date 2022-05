Tallknuserne uenige om Liverpools tittelsjanser

Se Liverpool-Wolverhampton på TV 2 Sport Premium 2 og Play søndag fra klokken 16.00!

Den siste Premier League-runden ligger an til å bli høydramatisk.

Mellom 17.00-18.30 søndag skal følgende ting avgjøres:

Hvem som vinner Premier League.

Hvem som sikrer seg den siste Champions League-plassen.

Hvem som får plass i Europa- og Conference League.

Hvem som rykker ned.

Seniorforsker Torstein Mæland Fjeldstad og assisterende forskningssjef Anders Løland ved Norsk Regnesentral, har laget en prognose før sesongens siste Premier League-runde.

Det samme har Opta.

Tallknuserne er enige i hvem som er favoritter, men de er uenige i hvor stor sannsynligheten er for utfallene.

Slik har de regnet seg frem til resultatet

Norsk Regnesentral har spilt de gjenværende kampene 100.000 ganger på en datamaskin og beregnet 100.000 tilsvarende tabeller.

Deretter har de talt opp hvor mange ganger for eksempel, Manchester City, kommer på førsteplass, andreplass og så videre. Dette gir sannsynligheten for plassering for hvert enkelt lag. De har også gjort det samme for enkeltkamper.

Sannsynlighet for tittelvinner (tallene er oppgitt i prosent):

Norsk Regnesentral: Manchester City (76,9) og Liverpool (23,1).

Opta: Manchester City (80,5) og Liverpool (19,5).

– Jeg er nokså rolig. Presset er på Manchester City, men vi må selvsagt vinne kampen vår. Man vet aldri hva som skjer, sier leder i Liverpools norske supporterklubb, Tore Hansen, til TV 2.

– Hva betyr mest denne sesongen? Premier League eller Champions League?

– Det største du kan vinne er uten tvil Champions League. Men om vi hadde klart å komme bakfra og ta Manchester City i Premier League ... Det hadde for meg personlig, vært det største denne sesongen, sier Hansen, som er på plass i Liverpool for å overvære sesongens siste kamp.

Sannsynlighet for fjerdeplass (tallene er oppgitt i prosent):

Norsk Regnesentral: Tottenham (88,8) og Arsenal (11,2).

Opta: Tottenham (84,3) og Arsenal (15,7).

Leder i Leeds Uniteds supporterklubb, Anders Palm, har forberedt seg på verst mulig scenario.

Sannsynlighet for direkte nedrykk (tallene er oppgitt i prosent):

Norsk Regnesentral: Burnley (29,7) og Leeds United (70,3)

Opta: Burnley (15,8) og Leeds United (84,2).

– Oddsen er ikke på vår side ... Jeg har begynt å innstille meg for nedrykk, men det er ikke over før det er over. Målforskjellen er dårlig, så vi er avhengig av seier, mens Burnley avgir poeng. Jeg er innstilt på at det ikke går, sier Anders Palm.

– Er du overrasket over at dere kjemper om nedrykk etter forrige sesongs sterke prestasjon?

– Nei, jeg er egentlig ikke det. Jeg hadde fryktet akkurat dette. Jeg er ikke blant dem som hadde sett for meg at Leeds skulle kjempe om plass i Europa denne sesongen. Det har vært en tung sesong, sier Palm.

For å forklare datamaskinen hvordan den skal spille de 100 000 kampene, har Norsk Regnesentral laget en statistisk modell for utfallet av en fotballkamp mellom to lag. I denne modellen har hvert lag et styrketall.

Modellen tar også hensyn til en hjemmebanefordel, men ikke eventuell formutvikling

Ifølge Opta er det hele 78,5 prosent sjanse for at Manchester United tar sjetteplassen.