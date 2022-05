Jubler for nye el-sparkesykkelregler – men vil ha én endring

De nye reglene for el-sparkesykler vil gjelde for hele landet, både for utleiesyklene og for privateide. De nye reglene, som trer i kraft 15. juni, er:

Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.

Aldersgrense på 12 år.

Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».

– Jeg er veldig glad for at de nye reglene kommer. Vi på skadelegevakta har behandlet veldig mange skader, og alvorlige skader, i flere år nå, sier Henrik Siverts til TV 2.

Han er overlege ved legevakta i Storgata i Oslo. I fjor gikk han ut på vegne av skadelegevakta med ønske om et strengere regelverk for utleie av el-sparkesykler. Det resulterte i at byrådet i Oslo vedtok forbud mot utleie av el-sparkesykler på nattestid, og en redusering av et tusentalls sparkesykler. Etter dette har antall ulykker gått kraftig ned.

Hele 40 prosent av skadene som ble behandlet på legevakta før innskrenkningen, var skader som oppsto på nattestid.

Siverts understreker at de nye reglene fortsatt er viktige for å forebygge skader.

– Jeg tror antall skader blir redusert ytterligere. Vi må huske på at det fortsatt er mange som skader seg alvorlig. Mange såpass alvorlig at de har, eller kommer til å få, varige men. Det er ikke et leketøy.

REDUSERTE SKADER: Etter innskrenkningene i fjor sommer ble antall ulykker redusert kraftig. Foto: Tommy Storhaug

Vil ha hjelmpåbud for alle

Siverts forteller at det ikke er de yngste, som nå har fått hjelmpåbud, som er de som besøker legevakta med el-sparkesykkelskader mest.

– Gjennomsnittsalderen på de som kommer inn er rundt 30 år. Så har vi også en del under 16 år.

Omtrent en tredjedel av el-sparkesykkelskadene som blir behandlet er ansikts- og hodeskader. Seks prosent av skadene er alvorlige skader, som brudd i hodet, hjerneblødning og brudd som kan kreve operasjon.

– Ville du helst sett et hjelmpåbud for alle?

– Ja, i og med at det er såpass mange som skader seg i ansikt og hode, vil jeg tro at det vil ha en ålreit effekt. Utfordringen er selvfølgelig å få folk til å bruke hjelm. Vanlige syklister bruker hjelm mye mer enn el-sparkesyklister, forteller Siverts til TV 2.

PÅ LEGEVAKTA: Overlege Henrik Siverts er veldig fornøyd med nye og tydeligere regler for bruk av el-sparkesykkel. Foto: Tommy Storhaug

Siverts forteller at antall skader i vårmånedene i år sammenlignet med i fjor ikke har endret seg så mye, da folk ikke bruker sparkesyklene i like stor grad som på sommeren. Månedene framover vil være mer avgjørende.

– Det blir veldig spennende nå i juni, juli og august, når det blir varmt og fint i været, og flere velger å bruke sparkesyklene. Men jeg håper vi klarer å holde oss nede på det nivået vi hadde etter det ble nattestengt i fjor, og at vi klarer å forebygge mange skader.

Se intervjuet med overlege Siverts her:



Vær årvåken og obs på infrastruktur

Organisasjonen Trygg Trafikk skulle også gjerne sett hjelmpåbud for alle.

– Det er så ekstremt få som bruker hjelm når de kjører med el-sparkesykkel. Likevel står hodeskader for en tredjedel av alle skadene de pådrar seg. Hvis vi skal få ned antall hardt skadde, bør et hjelmpåbud innføres, sier Ann Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, til TV 2.

HJELMPÅBUD: Ann Helen Hansen ved Trygg Trafikk vil ha hjelmpåbud for alle. Foto: Tommy Storhaug

Videre kommer Hansen med sine beste råd for å ferdes trygt i trafikken med el-sparkesykkel.

– Du bør ha god kjennskap til kjøretøyet ditt, og være forsiktig med farten når du ferdes på steder der det er mye folk. I tillegg må du være årvåken og fokusert på oppgaven din som sjåfør, og da må du følge med på de andre i trafikken, men også infrastrukturen. Det er mange som skader seg når de for eksempel kjører på kantstein eller i hull i veien.

Overlege Hans Siverts kan bekrefte at de fleste ulykker er såkalte eneulykker. Det vil si at ulykkene skjer uten påvirkning av andre trafikanter, og at man rett og slett krasjer eller faller av på andre måter.

Siverts deler også et godt tips til de som ferdes på el-sparkesykkel.

– Det viktigste er at man prøver å følge trafikkreglene så godt man kan. Vi ser at el-sparkesyklistene tar litt lettere på det enn syklister. Men hvis du følger reglene, så tror jeg det skal gå ganske bra.