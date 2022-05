Skjebnehelg i lønnsoppgjøret – dette står på spill

Denne helgen skal LO, Unio, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) og Akademikerne i mekling på vegne av ansatte i de tre tariffområdene. De tre tariffområdene er Staten, kommunesektoren og Oslo kommune.

Kommer ikke partene til enighet, vil over 16 000 ansatte i offentlig sektor gå ut i streik fra tirsdag. Barnehager, skoler og helsevesen, samt en lang rekke andre virksomheter, kan bli rammet.

Dette året er det hovedtariffoppgjør. Dermed kan det åpnes for diskusjoner om både lønn og arbeidsbetingelser. Etter det TV2 får opplyst skal det angivelig være lønn som vil være viktigst også i dette oppgjøret.

– Ikke usannsynlig med streik

Forskningskoordinator i Fafo, Kristine Nergaard, forteller at det statistisk sett er ved hovedoppgjørene at det blir streik.

– Det er ikke usannsynlig med streik. Det er blitt signalisert tidligere at arbeidstakerorganisasjoner ønsker mer enn frontfagsrammen.

Nergaard tror ikke det er sannsynlig at de får så mye som de ønsker.

– Unio er der det er mest sannsynlig med streik, siden de tidligere har uttrykt en del misnøye, forteller hun.

Forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal, ønsker at rammen for offentlig sektor skal være høyere enn privat sektor og frontfaget.

– Vi er tjent med at hele laget får en rettferdig lønnsutvikling. Lønna må heves for at det offentlige skal kunne rekruttere og levere gode tjenester. Gode offentlige velferdstjenester er viktige for hele samfunnet.

Under Unio ligger blant annet sykepleiere, lærere, politi og forskere. Totalt er opp mot 500 000 arbeidstakere omfattet av lønnsoppgjøret i de tre tariffområdene.

Kommunal sektor berører oss mest

Ifølge Neergard er det tariffoppgjøret i kommunene som vil påvirke folk mest. Fordelt på kommunale virksomheter over hele landet er det snakk om 400 000 arbeidstakere.

– En streik i kommunal sektor berører folk veldig fort. Samtidig vil man være forsiktig med å gjøre uttak som kan føre til fare for liv og helse.

Dersom streiken kan føre til fare til liv og helse, ender saken vanligvis opp i tvungen lønnsnemd.

– Uttakene er nøye planlagt for å kunne gå over noe tid, sier hun.

Neergard er tydelig på at en streik i offentlig sektor alltid vil ramme en tredjeperson.