Kjendishunder skal konkurrere i nytt TV 2-program

Seks kjendiser tar med seg sine firbeinte pelsvenner for å finne ut hvem som klarer å trene hunden sin best.

Hvem er kjendisnorges flinkeste hund? I sommer følger TV 2 seks kjendiser og deres pelskledde bestevenner. Hundene og deres eiere skal gjennom ulike øvelser som strekker seg fra agility, lydighet og dressur, til morsomme triks.

Agility betegner hundesporten hvor samspill og samarbeid står i sentrum.

Hundene får testet sin fysiske og mentale styrke, med krav til både disiplin, fart, konsentrasjon og oppmerksomhet. Men hundene er også avhengig av solid veiledning fra sine eiere.

Nå skal seks kjendiser lose hundene sine gjennom ulike øvelser, og finne ut hvem som klarer å trene og veilede hunden sin raskest, med færrest mulig feil.

Se hvem som skal delta i Gi labb i videoen øverst i saken.

TV 2-programmet ledes av Morten Hegseth (36) som lover god stemning og kos.

PROGRAMLEDER: Morten Hegseth er programleder for Gi labb. Foto: TV 2/Espen Solli

– Det er som fønvind for sjela. Det har vært som å lede hundenes svar på Mesternes mester. Det har vært veldig gøy, sier han når TV 2 ringer.

36-åringen har hund selv, og anbefaler alle som har hund om å se på. Selv undret han seg over hvor spennende det kunne være å se hunder hoppe på en bane. Etter innspillingen har han svaret klart:

– Det er så spennende! Det er helt merkelig. Jeg har hatt konkurranseinstinkt hele veien. Også er det gøy å se hvor fort hunder lærer. Det er bare å glede seg.

Underveis i programmet blir deltakerne også veiledet av hundeinstruktøren Ida Nedberg Østgård.

Disse kjendisene, og deres firbeinte bestevenn, deltar i Gi labb:

Siv Jensen (52), tidligere Frp-politiker, jobber nå for Redningsselskapet

KARMA: Siv Jensen deltar med sin finske lapphund Karma. Foto: TV 2/Espen Solli

Den finske lapphunden Karma (1) er det nye innslaget i livet til Siv, som hun bruker mye tid på. De går daglig lange skogsturer, hvor forskjellige hinder er morsomme utfordringer. Hun vil gjerne gjøre nye ting med henne. Dette vil Siv utforske nærmere med Karma.

– Det har vært kjempegøy å delta i Gi labb! Det har vært veldig lærerikt, både for meg og Karma, og det var derfor jeg meldte oss på. Jeg visste hun ville ha kjempestort utbytte av treningen. I tillegg har det vært supertrivelig å møte de andre konkurrentene. Vi har hatt fine uker sammen, sier Siv.

Stig-André Berge (38), bryter, og trener Norges bryterlag

CHANELLE: Stig-André Berge deltar med sin franske bulldog Canelle. Foto: TV2/Espen Solli

Den franske bulldogen Chanelle (8) har vært nummer én i Stig-André og konas liv, helt til de fikk barn. Etter det har Chanelle måttet vike for førsteplassen. Det har Stig-André dårlig samvittighet for. Han har lenge ønsket å bruke mer tid med henne, og gleder seg til å gi all oppmerksomhet på agilitybanen – men Chanelle er svært sta, og oppfører som en dronning.

– Jeg ønsker at jeg og Chanelle får masse tid sammen, og kan ha det kult. Jeg går alltid inn i konkurranser med samme innstilling – uansett om det er dette, eller på min vanlige arena. Denne gangen skal jeg ta hensyn til en partner i konkurranse – og det er litt uvant, sier han.

Han forventer at samspillet skal bli bedre enn hva det har vært, for å ta med Chanelle ut på tur kan være en vrien oppgave.

– Bare en tur ut er en kamp i seg selv for eldre dame som Chanelle har blitt. Hun er mest glad i sofakos. Jeg forventer også å gi de andre en kamp. De kan le av at hund og eier har samme lengde på beina, men de skal få se at de korte beina også kan løpe og hoppe.

Siri Kristiansen (43), komiker og programleder

BOWIE: Siri Kristiansen deltar med sin australske cobberdog Bowie. Foto: TV 2/Espen Solli

Hele familien synes at den australske cobberdogen Bowie (4.5) skal lære seg triks. Siri synes det skal bli hyggelig å gjøre noe som familien kan være engasjert i sammen. Bowie har kjærlighet nok til alle i familien, og er midtpunktet.

– Vi fikk oss hund for snart fem år siden fordi vi ville ha en å gå på tur med, og som vi kunne kose med, alle sammen. Dressur var aldri i tankene – og det straffer seg jo. Han er god på tur, ikke så god på resten, sier Siri.

Forventningene hennes til Bowie er middels gode, men forventningene til Siri selv mener hun er noe lavere.

– Forventningene til meg selv er lave. Jeg er erfaringsmessig ikke så god på noe som helst, der terping er viktig. Og vi skal jo være et team – så middels lave forventninger kanskje?

Benjamin Silseth (30), psykolog

BJARNE: Benjamin Silseth deltar med sin golden doodle Bjarne. Foto: TV 2/Espen Solli

Du har kanskje lagt merke til golden doodlen Bjarne (8) på Instagram? Det er ikke så rart, for Bjarne har nemlig egen manager og Instagram-profil. Nå har Benjamin lyst til å gjøre noe sammen med Bjarne, som blir deres egen greie – uten å ha med ektemannen Niklas Silseth Baarli (33).

– Jeg gleder meg veldig til å tilbringe mer tid med Bjarne, og trene på ting som han synes kan være gøy. Bjarne er en ganske aktiv hund, og jeg tror han har kjempegodt av å leke og trene litt agility, sier Benjamin.

Han håper å få et enda sterkere bånd til Bjarne, og at treningen gjør Bjarne til en enda lykkeligere hund.

– Jeg tror de fleste hundeeierne innimellom lurer på om man gjør nok for hunden sin, så jeg er spent på om dette fyller på den følelsen av hos meg.

Forrige uke kom beskjeden om at Bjarne har fått kreft, men det skal ikke ha påvirket konkurransen.

Jonas Lihaug (31), youtuber

OTTO: Jonas Lihaug deltar med sin golden doodle Otto. Foto: TV 2/Espen Solli

Golden doodlen Otto (1) er med i alle YouTube-innslagene til Jonas. Jonas har forsøkt å lære Otto noen triks, men innser at de trenger hjelp til lære nye ting. Han lever og ånder for Otto, men Jonas har blitt den hundeeieren han ikke skulle bli – med å gå på ukentlige hundetreff, og er ofte i hundeparker rundt i Oslo.

– Jeg gleder meg veldig til å se hvordan jeg og Otto gjør det. Jeg vet at han er en spenstig energibunt som gledelig hopper høyt og gjør triks. Spørsmålet er vel heller om jeg klarer å få kontroll på han, sier Jonas.

Mina Jacobsen (21), youtuber og forfatter

MY: Mina Jacobsen deltar med sin shih tzu My. Foto: TV 2/Espen Solli

Mina har endelig fått den hunden som hun alltid har ønsket seg – shih tzuen My (1). Mina elsker å bruke tid med henne. Hun bor for seg selv på Eidsvoll, kun ti minutter unna foreldrene. Hun er sikker på at pappa, som tidligere har nektet henne å skaffe seg hund, kommer til å bygge en treningsbane til henne og My i hagen sin, slik at hun får trent skikkelig.

– Jeg har alltid tenkt at jeg skal holde meg langt unna reality-TV, men da tilbudet om Gi labb kom, kunne jeg ikke takke nei. Det føltes helt riktig. Ønskene mine for Gi labb var å få en enda bedre tilknytning til My, og føle meg mer trygg i rollen som hundeeier, sier hun.

– My er min aller første hund, og jeg føler meg takknemlig som har fått denne muligheten samme med henne.

Gi labb har premiere på TV 2 og TV 2 Play 19. juli.