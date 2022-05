Else Kåss Furuseth deler trist beskjed

Else Kåss Furuseth deler på Instagram at hennes bestemor, Inger-Johanne, er død. Hun medvirket jevnlig i NRK-podkasten «The Kåss Furuseths», som Else og Cecilie Ramona Kåss Furuseth leder.

– Kjære alle venner. Vår kjære b-mor (og ambassadør for programmet Kåss Furuseths) sovnet fredelig inn til lyden av «Ja, vi elsker» og «Hipp hurra!» på 17. mai, og gikk dermed ut av et langt og godt liv med flagget til topps, skriver Kåss Furuseth søstrene på Instagram.

Lytterne av podkasten var godt kjent med Inger-Johanne. Søstrene brukte å ringe henne opp for å høre hvordan dagen gikk, og ba bestemoren om å gi visdomsord til det norske folk.

– Håper dere lar dere inspirere av henne til å ringe en venn, ta vare på hverandre, og ikke minst: Ta vare på nesene deres. For å bruke B-mors egne ord: STÅ PÅ, det lysner!, avslutter Kåss Furseth innlegget med.

Fredag har de lagt ut en podkastepisode dedikert til bestemoren.

– Cecilie og jeg vet hun satte umåtelig stor pris på å ha kontakt med dere lytterne, så la oss hedre hennes minne med noen av hennes egne mange fine rare og ja, ganske så kloke ord, sier Else i starten av episoden titulert «Hyllest til B-mor».