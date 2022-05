Trodde han nærmet seg verdens beste liga: – En spesiell situasjon

– Jeg trodde lenge at det skulle ordne seg, sier Arntzen om samtalene med NHL-klubben.

Samtalene var mange, interessen virket til å være reell.

I flere måneder trodde han at det kunne ende med kontrakt i verdens beste liga.

Så ble det stille.

Vi skal se nærmere på hva som skjedde den gangen, men først skal vi se på hans karriere, som kunne sett helt annerledes ut om ikke det var for en kontrabeskjed i 2019.

VAR KLAR: Jonas Arntzen var i 2019 klar for en ny klubb, da han fikk beskjed om å finne seg en annen klubb. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Et modig valg

Nordmannen utmerket seg tidlig som et stort talent. 16 år gammel ble han hentet opp på A-laget til Lillehammer. Det var stort, men han følte at han måtte videre for å utvikle seg best mulig.

Mange klubber viste interesse. Arntzen valgte den tradisjonsrike svensken klubben Leksands IF.

Der fikk han først jobben med å skulle danke ut juniorkeeperen som hadde vært i klubben hele livet. De delte på ansvaret det første året, før konkurrenten dro og Arntzen det neste året fikk den tilliten han ønsket seg.

Den 191 centimeter høye burvokteren fikk omsider kontrakt med seniorlaget til klubben. Etter gode år i klubben, tok han i 2019 valget om å dra.

– Det siste året var bra sportslig. Jeg spilte omtrent halvparten av kampene og følte at jeg var på vei oppover. Da hadde jeg lyst til å ta et steg til og få mer spilletid. Den beslutningen tok jeg før vi rykket opp, sier han.

Arntzen ville til en klubb hvor han var det klare førstevalget. Han så det som naturlig å fortsette på det samme nivået som han allerede spilte på, HockeyAllsvenskan, det neste øverste nivået i Sverige.

Lillehammer-mannen skrev under for IK Pantern. Det gikk ikke helt som han eller klubben håpet.

SPESIELL SITUASJON: Jonas Arntzen var en periode usikker på hvor ferden gikk videre fra Leksands IF, etter at det ble noe spill for IK Pantern. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Litt nervøs

– Jeg husker jeg var på landslagssamling da jeg fikk melding om at klubben ikke hadde utbetalt lønn. Da skjønte jeg at ikke alt var på stell. De ba spillerne om å søke seg til andre klubber, sier Arntzen.

Han hadde akkurat rykket opp til SHL med Leksands IF. Nå satt han i utlandet på landslagssamling med Norge.

– jeg var litt smånervøs der jeg etterpå satt i Slovakia og lurte på hvor jeg skulle spille. Det var en spesiell situasjon. Jeg var litt nervøs og visste ikke helt hvordan det skulle bli, sier han.

– Angret du på at du så tidlig hadde valgt å skrive under for klubben?

– Da jeg skrev under føltes det rett. Jeg takket da nei til tilbud fra mange andre klubber. Det er kjipt hvordan det ble, svarer han.

PÅ TOPPNIVÅ: Örebro signerte Jonas Arntzen. Der har keeperen fått mange kamper på det svenske toppnivået. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

– Veldig tøft

På mange måter kan man si at det var hell i uhell for Arntzen at det ikke ble som han hadde sett for seg.

Andre muligheter åpnet seg. Örebro HK tok sjansen på den talentfulle nordmannen.

– I dag er jeg veldig glad for at jeg er i Örebro. Det har blitt et hjem. Jeg føler at jeg har utviklet meg bra, sier 24-åringen.

De to første årene i klubben er han godt fornøyd med. Den siste sesongen gikk det ikke som han ønsket.

– I år var det veldig tøft. Jeg konkurrerte med han som ble kåret til årets keeper i SHL (Jhonas Enroth). Det var et tøft år. Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg fikk spille mer, sier han.

– Hvordan er det å gang på gang se trenerne heller velge han?

– Det er en rar situasjon. Jeg vil alltid spille, og jeg vil at laget skal gjøre det bra. Samtidig vet jeg at hvis han fortsetter å storspille, så får ikke jeg stå. Men jeg kan ikke gå rundt og håpe at han skal spille dårlig. Vi må holde sammen og trene hardt, så kommer mulighetene, svarer Arntzen.

Landslagskeeperen mener den foregående sesongen var den tyngste i løpet av hans karriere.

– Jeg følte at det den sesongen ble mer mentalt slitsomt. Jeg kom ikke helt opp på det nivået jeg ønsker å være på, sier han.

Året før syntes han det var deilig at sesongen var ferdig. I år føles det annerledes. Han gleder seg allerede til en ny sesong begynner.

– Jeg har mer å bevise, kanskje mest for meg selv. Jeg har et nivå til inne, sier 24-åringen.

NHL-samtaler

Tilbake til NHL-samtalene. I fjor trodde han at han nærmet seg en kontrakt med en av verdens klubber.

– Jeg snakket med et par NHL-klubber. Jeg håpet å få muligheten til å skrive under på en kontrakt der, men der gis det ikke noe svar på hvorfor det ikke blir noe av. Jeg trodde lenge at det skulle ordne seg.

Dialogen ble opprettholdt gjennom hele sesongen.

– Plutselig var det stopp, sier han.

Arntzen har snakket med andre ishockeyspillere som har opplevd det sammen.

– Jeg har alltid håpet å en dag få en NHL-kontrakt. Alle vil spille der. Det å få muligheten til å prate med dem føltes rart. Jeg trodde ikke helt på det selv i begynnelsen. Vi sendte e-poster og agenten pratet med dem. Det var en spesiell situasjon. Jeg begynte å tro på det, sier han.

Arntzen ønsker ikke å si hvilke NHL-klubber han var i dialog med, eller hvilken klubb som viste størst interesse.

– Drømmen om å spille i NHL er fortsatt like stor?

– Ja. Alle har mulighet til å komme dit. Det kreves mye, men det er alltid en mulighet. Man må bare prøve, svarer Arntzen.

I FINLAND: Jonas Arntzen er på plass i Finland for å spille VM. Her poserer han for fotografen. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

– En ære

Han er nå en del av den norske VM-troppen som er i Tampere i Finland. Det betyr mye for han å få lov til å representere Norge i mesterskap.

– Det er en stor ære. Det synes jeg alle som spiller for et landslag skal føle. Jeg mener det alltid skal være noe stort, sier han.

Så langt har han blitt henvist til benken. Henrik Haukeland er Petter Thoresens førstevalg i mål.

– Vi er tre gode keepere som alle har muligheten. Haukeland var utrolig god før han kom hit, sier Arntzen.

– Hvor lyst har du til å gjøre den keeperplassen til din?

– Hadde jeg ikke hatt lyst til det, ville jeg ikke hatt så mye å gjøre her. Man skal være gode kompiser og ha det bra på tur, men det skal være en kamp, svarer han.

Arntzen er med når Norge møter Tsjekkia lørdag. Kampstart er 19.20.