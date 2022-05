Dortmund kvitter seg med treneren

Klubben endte på 2. plass i Bundesliga denne sesongen. De gulkledde havnet åtte poeng bak ligavinner Bayern, og mister storscorer Erling Braut Haaland til Manchester City i sommer.

I en pressemelding skriver Borussia Dortmund at klubben er enig med trener Marco Rose om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning.

– Årsaken til at partene skiller lag er et resultat av en intensiv sesonganalyse torsdag, der Rose evaluerte sesongen sammen med Hans-Joachim Watzke (administrerende direktør), Michael Zorc (sportsdirektør), Sebastian Kehl (leder for sportsavdelingen) og Matthias Sammer (ekstern konsulent), skriver Dortmund i pressemeldingen.

Årets Europa-eventyr ble kortvarig for klubben som røk ut i Champions Leagues gruppespill, før de senere ble slått av skotske Rangers over to kamper i Europaligasluttspillet.

I den hjemlige cupen ble det exit i åttedelsfinalen med 1-2-tap for St. Pauli.

Dortmund understreker at det ikke var en lett avgjørelse å avslutte samarbeidet med Rose på bakgrunn av sesongevalueringen.

– Denne dagen er ikke lett for noen av oss, fordi den gjensidige respekten mellom hverandre var, er, og forblir stor. Etter en sesong som var utilfredsstillende av ulike årsaker, måtte vi innse at vi ikke fikk mest mulig ut av potensialet vårt på mange områder, sier direktør Hans-Joachim Watzke til klubbens hjemmeside.

Rose sier at sparkingen kom som en overraskelse, og at han stadig hadde en plan for laget.

– Til tross for en vanskelig sesong var jeg fortsatt overbevist om veien videre. Under analysen fikk jeg inntrykk av at ledelsen ikke stolte 100 prosent på meg, og til slutt bestemte vi oss for å avslutte samarbeidet, sier Rose.

45-åringen tok over klubben før 2021-sesongen etter en vellykket periode i naboklubben Borussia Mönchengladbach. Han fikk ledet laget i 46 kamper denne sesongen.

Rose var også treneren som fikk Haaland til RB Salzburg i 2019. Han ledet den østerrikske klubben fra 2017 til 2019.

Dortmund takker Rose for arbeidet han har gjort i klubben, og opplyser samtidig at tyskerens assistenttrenere Alexander Zickler, René Maric og Patrick Eibenberger også forlater Dortmund.

– Borussia Dortmund vil holde samtaler om sammensetningen av det fremtidige trenerteamet i løpet av de kommende dagene, heter det i meldingen fra Dortmund.