LSK-trønderne med streng beskjed til spissjuvelen: – Hører på oss

Det pleier ikke å ta lang tid før de utenlandske klubbene banker på døren.

Når en ung spiss med rå fart, kraft og teknikk begynner å score mål og herje for et norsk topplag, lever de på lånt tid i Eliteserien.

Den siste til å dukke opp i den øverste divisjonen, er Lillestrøms nigerianske spiss.

Akor Adams har levert tre mål og én målgivende pasning på de syv første serierundene for andreplass LSK, etter kun å ha startet fem av kampene. I cupen har han også notert seg for ett mål og én målgivende pasning på én kamp.

16. mai begeistret han stort da han fremstod som et angrep alene. Assisten til Ylldren Ibrahimajs vinnermål var bare én av få svært imponerende involveringer av 22-åringen, som ble kåret til banens beste.

I korridorene på Åråsen snakkes det allerede om mulige bud på spissen i sommer, selv om han spiller sin første sesong etter overgangen fra Sogndal.

Det vil ikke kaptein Gjermund Åsen høre noe om.

– Både han og Igoh (Ogbu) har jeg og Pål (André Helland) ganske så god kontroll på. «Gutta boys» blir ut 2022, sier trønderen til TV 2.

– Litt bedre mennesker

– Kan du si det så sikkert?

– De hører på meg og Pål. Med mindre det dukker opp noe Manchester City eller noe, skal guttene bli her.

– Hva har dere sagt til dem?

– Vi sier at den beste plassen for dem er å være her nå istedenfor å gå ut i sommer og sitte på benken det første halvåret. Alt handler om timing. Guttene er læringsvillige og har lyst til å bli bedre. Det er nøkkelen. Jeg er helt sikker på at de bare blir bedre og bedre. En dag klatrer de ut herfra, men inntil da skal de holdes på tå hev og være sultne, sier Åsen.

Han mener det er viktig å huske at det ikke bare er fotballspilleren som skal utvikles til å bli klar for internasjonalt nivå.

– Det er det å utvikle dem som mennesker så de kan stå trygt når de drar ut i den store verdenen. Guttene er på veldig god vei, så skal vi gjøre dem til litt bedre fotballspillere og litt bedre mennesker, sier LSKs lederskikkelse.

Konfrontert med Åsens beskjed svarer Adams, som omtales som «et monster» i LSK-garderoben, slik:

– Jeg hører mye på Pål og Gjermund. Vi jobber bra sammen til nå. Jeg hører på rådene deres. Men nå handler det om sesongen. Vi gjør det bra. Det er vanskelig å tenke på noe annet.

Han omtaler Åsen som en mann med «så mye respekt i garderoben».



På spørsmål om hvordan han stiller seg til en eventuell overgang allerede i sommer, svarer Adams:

– Akkurat nå nyter jeg tiden min i Lillestrøm. Jeg tenker ikke på noe annet.

– Noen ganger lar ikke ting seg stoppe

Geir Bakke mener spissen ikke er klar for en overgang til utlandet ennå.

– De har mye de må bli bedre på først. De får være her og levere varene her, sier han om Adams og midtstopper Igoh Ogbu.

Bakke mener Lillestrøm har satt seg i en økonomisk og sportslig situasjon som tillater dem å holde på spillere lengre enn tidligere. Han påpeker også at Adams har kontrakt ut 2024, og Ogbu ut 2025.

– Noen ganger lar ikke ting seg stoppe, men intensjonen både for spillerne og for klubben er at vi har lyst til å begeistre og ta poeng. Nå ligger vi høyt oppe på tabellen. Klubben er jo til for å begeistre denne byen her. Da kan vi ikke begynne å slippe ut spillerne våre for tidlig, sier Bakke og fortsetter:

– Det har LSK gjort i for mange år. Man har nesten vært nødt til å selge på billigsalg med en knapp økonomi. Nå er klubben oppe og går. Foreløpig har guttene mer enn nok utfordringer i Eliteserien.

Han understreker at talenter som kommer til LSK, alltid skal kunne forvente at klubben er samarbeidsvillig om en overgang til utlandet.

– Men man må finne den riktige timingen, sier Lillestrøm-sjefen.