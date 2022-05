Kjell Gunnar fra «Petter uteligger» er død

GOD KVELD NORGE (TV 2): Petter Nyquist deler den triste beskjeden i et innlegg på Instagram.

Nyquist og et nært familiemedlem bekrefter også dette til God kveld Norge, og forteller at han ble gravlagt i går.

Takker for minnerike stunder

I innlegget på Instagram skriver Nyquist at han først ble kjent med Kjell Gunnar i et P-hus.

– Takk for minnerike stunder i P-husene, safari, Alternativ Jul, røykehjørnet på sykehuset, overnattingene på Fredheim eller i leiligheten du til slutt fikk i Oslo, skriver han i et innlegg på Instagram og fortsetter:

– Jeg sier som vi alltid sa til hverandre da vi skilte lag;«Takk for hyggelig selskap kompis».Hvil i fred Kjell Gunnar❤️

Fikk drømmen sin oppfylt

Nyquist tilbrakte flere netter med Kjell Gunnar i TV-serien «Petter Uteligger » fra 2015.

I et tidligere intervju med TV2 kommer det frem at Petter og Kjell Gunnar holdt kontakten i etterkant.

En av nettene i et parkeringshuset hadde Kjell Gunnar fortalt Petter om sitt innerste ønske: Å reise til Afrika og hjelpe HIV- og Aids-smittede barn. Denne drømmen bestemte Petter seg for å gjøre til virkelighet, til stor glede for Kjell Gunnar.