De som skal flykte må ha med seg sigaretter, men ikke for å røyke

Ukrainske Julia Pineha sitter i en kjeller i Kherson og leser nyhetene fra byen hun har flyktet fra.

«Russiske soldater tar kontroll over byen.»

Datoen viser 1. mars, bare én uke etter at krigen startet.

TILFLUKT: Ukrainske Julia og familien søkte tilflukt i kjelleren. Foto: Privat

Blokkerer

Da blokkerte russerne ukrainske TV- og radiokanaler. Ukrainske produkter kommer ikke inn. Å snakke ukrainsk begynner å bli risikabelt.

I tillegg lages det en plan for å bytte ut den ukrainske valutaen, hryvnia, med russisk rubel.

– Over natten befinner man seg i en annen virkelighet. Overalt er det russiske soldater. Man åpner TV-en og plutselig hører man at vi er «nazister», sier Julia til TV 2 og fortsetter:

– Det var kjempeskummelt og helt avskyelig. Det føltes som å settes inn i et russisk fengsel i løpet av en natt, sier Julia, som nå befinner seg i Kropyvnytskyi i Ukraina.

En av de andre ukrainerne som nå befinner seg i «det russiske fengselet» er «Natalia».

TV 2 velger å anonymisere henne av hensyn til hennes sikkerhet.

Russiske produkter

Etter at russerne tok kontroll over byen, begynte det gradvis å bli vanskeligere å finne ukrainske produkter.

Og som prinsipp kjøper ukrainske Natalia ikke russiske produkter i hjembyen sin.

Nå går store deler av dagen med til å finne ukrainske matvarer og produkter, men det er ikke lett.

– Mellom 85 og 90 prosent av alle produktene i butikkene er nå russiske. Jeg går fra butikk til butikk for å finne ukrainske produkter, sier hun til TV 2 og legger til at russerne byttet ut den ukrainske valutaen med den russiske.

– I tettstedene har folk begynt å bruke rubler, men i Kherson, som er en stor by, er det fortsatt mulig å bruke ukrainsk valuta, sier hun.

Redd for å snakke ukrainsk

Natalias morsmål er ukrainsk, men for å ikke vekke russernes oppsikt snakker hun nå russisk.

Likevel er hun redd for å bli tatt av russerne fordi mange ukrainere forsvinner over natten og deres pårørende får ingen informasjon hvor de er, ifølge Natalia.

– Jeg snakker russisk, men ser etter ukrainske produkter. Hva skjer hvis jeg blir rapportert av selgerne? Mange har forsvunnet, og vi aner ikke hvor de blir fraktet, forteller hun.

Ifølge Natalia er det nå umulig å leve under russisk kontroll og hun forsøker å flykte fra byen.

Nå venter Natalia på smugleren. Hun skal ha med seg det mest nødvendige, pluss sigaretter.

– Vi har fått informasjon fra de som har klart å flykte at man må ha med seg masse sigaretter. Hvis du kan gi sigaretter til russiske soldater, slipper du å bli fratatt telefonen din, penger eller annet som har verdi, sier hun.

BESTIKKELSE: Natalia kjøpte disse sigarettene for å gi til russiske soldater. Foto: Privat

Siden Julia Pineha flyktet 7. april, tidligere enn Natalia, visste hun ikke at hun burde forberede seg på dette.

Dette kostet henne.

TRYGT: Julia og familien hennes befinner seg nå i Ukraina. Foto: Privat

– Da vi var på sjekkpunktet, ville en russisk soldat sjekke telefonen min. Bilder, Google og alt. Deretter sa han «Oi, så fine bilder du har på telefonen din, jeg vil se nærmere på dem», forteller Julia.

Den russiske soldaten tok telefonen hennes.

To mobiltelefoner og penger

Etterpå ble hennes mann tatt inn til avhør. Julia og barna deres var inne i bilen. Deretter sa russiske soldater at hun måtte kjøre videre og at mannen hennes, Volodomyr, skulle bli hos russerne.

LØSLATT: Julia Pineha og mannen hennes Volodomyr, har to barn. Foto: Privat

– Jeg ble kjemperedd og sa at vi ikke hadde førerkort og ikke kunne kjøre videre uten ham. Så begynte barna å gråte. Etter en intens bønn ble han løslatt, sier hun og legger til:

– Men da måtte vi gi dem totalt to mobiltelefoner og tre tusen hryvnia (ukrainsk valuta, journ.anm). De skremmer oss ukrainere for at vi skal gi dem mest mulig av verdier, forteller hun.

Men for Natalia, som nå befinner seg i Kherson, ser alt mørkt ut.

Hun er redd for at ukrainere som lever under russisk okkupasjon blir glemt og sier at det foregår omfattende menneskerettighetsbrudd i de okkuperte områdene.

– Russerne planlegger å gjennomføre en folkeavstemning i Kherson. Hva skal du gjøre hvis du blir i byen?

– Russerne prøver å legalisere krigen ved en lokal folkeavstemning i Kherson. Dette er helt ulovlig, og jeg skal ikke stemme eller blir en del av dette, sier hun.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.