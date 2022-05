Henning Ødegård pågrep Bråthen: – Du har prøvd å drepe oss, din jævel!

Omkring en halvtime senere overmannet han Bråthen i et portrom i Hyttegata. I mellomtiden hadde 38-åringen drept fem mennesker.

Fredag vitnet en tydelig berørt politimann i Buskerud tingrett.

– Jeg har gledet meg veldig til at denne dagen skulle komme, til endelig å få gi politiets versjon, fra oss som var der, sier Ødegård.

Den 48 år gamle politibetjenten ønsker ikke å la seg intervjue, men har godtatt at TV 2 bruker navn og bilde av ham i forbindelse med vitnemålet.

SPURT UT: Politibetjent Henning Ødegård forklarte seg detaljert på spørsmål fra aktoratet. Tegning: Ane Hem / TV 2

Helt siden 13. oktober i fjor har politiet måttet tåle kritikk for sin håndtering av Bråthens angrep på tilfeldige mennesker i Kongsberg. Primært har det handlet om at Ødegård og hans kollega mistet gjerningsmannen av syne.

— Det har vært en påkjenning hvordan det spekuleres og drodles om vår håndtering. Sånn skal det være, men det er likevel en påkjenning, sier Ødegård.

– Litt absurd

Klokken 18.13 den fatale onsdagen i fjor høst har Ødegård og kollegaen akkurat kommet inn fra et oppdrag der de bistod helsevesenet.

De er på vei til trappeløpet opp mot kontoret da de får meldingen om at en mann skyter rundt seg med piler på Coop Extra, som ligger en tre minutters kjøretur fra politistasjonen.

– Jeg husker veldig godt dette litt absurde i meldingen om bruk av pil og bue. Hodet raste raskt gjennom at noen kunne ha kledd seg ut for å skremme folk, men meldingen indikerte tydelig at det lå et alvor her, forteller Ødegård.

Umiddelbart ber Ødegård og kollegaen, som også har vitnet i retten fredag, om lov til å bevæpne seg. Det får de.

– Siden jeg er sjåfør på bilen, er det mest hensiktsmessig at jeg tar med en pistol. N.N. (makkeren) har med en MP5.

MP5 er en maskinpistol og et av politiets standardvåpen.

De to kommuniserer kort med kollega Anette Skullestad, som er patruljeleder og kjører alene i den eneste andre patruljebilen i Kongsberg denne kvelden.

VITNET TORSDAG: Patruljeleder Anette Skullestad forklarte, i likhet med de fleste politifolkene som har vitnet, at hun var redd under aksjonen i Kongsberg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Skullestad løper opp på stasjonen og kler på seg fullt verneutstyr. Ødegård og makkeren kaster seg rett i bilen og kjører utrykning til Coop-butikken.

– Vi må agere raskt og få øyne på målet så raskt som mulig, forklarer Ødegård.

Så kollega med pil i ryggen

Med under et minutt igjen til butikken får patruljen beskjed på sambandet om at deres kollega Rigoberto Villarroel (48), som ikke er på jobb denne dagen, er truffet. Han har en pil stående ut av ryggen.

– Den meldingen setter hele settingen for meg. All tvil er borte. Det er ikke et leketøy, det er alvor, sier Ødegård.

Fremme ved butikken håper politipatruljen å se bevegelser som kan forklare hvor gjerningspersonen er.

GLEDET SEG: På sin egen 48-årsdag fikk Henning Ødegård endelig fortalt om sin opplevelse av den svært utfordrende kvelden på jobb. Foto: Truls Aagedal / TV 2

På sambandet har de fått høre at det er snakk om en stor mann i hvit singlet og med kort hår.

– Når vi kommer frem, er det ingen bevegelser, men vi ser Rigoberto. Han har telefonen til øret og en lang, svart pil stående ut av ryggen. Jeg glemmer det aldri. Det var sterk kost å se en kollega stå sånn, forteller Ødegård.

BLE SKADET: Bildet til venstre viser politimannen Rigoberto Villarroel (48) mens han er hos legen. Til høyre står han utenfor Coop-butikken og snakker med kollegene sine i politiet. Foto: Politiet

Villarroel gir de bevæpnede kollegene beskjed om at gjerningsmannen er inne i butikken ennå. Samtidig er han tydelig på at mannen er farlig. De vet ikke om det er flere personer inne i butikken.

Ødegård og kollegaen forteller begge i retten at de raskt ble enige om å gå rett inn i butikken.

Samtidig har både innsatsleder Vidar Guldbrandsen og patruljeleder Skullestad forklart at de ba Ødegård og makkeren om å ta på fullt verneutstyr.

SJEFEN: Vidar Guldbransen var innsatsleder for den omfattende politiaksjonen i Kongsberg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det er til syvende og sist den enkelte patrulje som må avgjøre om de skal ta seg tid til å ta på utstyret. Guldbrandsen har anslått at det kan ta tre minutter.

– Når vi nærmer oss og ser at Rigoberto er skutt på, vurderer vi det dithen at vi må få kontroll på gjerningspersonen raskt. Derfor vurderer vi det til at vi ikke skal ta på verneutstyr, sier Ødegårds makker fra vitneboksen.

– Fra null til hundre

På vei inn på Coop roper Ødegård til folk i nærheten at de skal trekke unna.

En video fra butikken viser at de to politimennene går inn med våpnene hevet.

– Vi får umiddelbart kontakt med to ansatte der inne. De står nærmest fryst fast i inngangspartiet. Jeg må nærmest kjefte dem ut for å få dem i sikkerhet, sier Ødegård.

TAUS: Espen Andersen Bråthen (38) ønsker ikke lenger å forklare seg for retten. Tegning: Ane Hem / TV 2

Ødegårds makker har rollen som «frontmann», mens han selv er det han kaller «baksikrer».

– På vei inn i butikken fremstår døra som et veldig farlig punkt. Vi er usikre på om gjerningsmannen vil falle oss i ryggen. Jeg blir derfor hengende noen få skritt bak N.N. (makkeren), sier Ødegård.

De to roper mot gjerningsmannen og presenterer seg som væpnet politi. Da smeller en pil i veggen bak dem.

– Smellet er så kraftig at det kan sammenlignes med å stå på skytebanen. Volumknappen blir skrudd fra null til hundre. Han besvarer altså våre anrop med en pil. Jeg blir en blanding av redd og forbannet, sier Ødegård.

Derfor skjøt de ikke

Videoen viser at de to trekker seg litt tilbake, før de igjen rykker noen steg innover i butikken.

Ødegård tror ikke at han på noe tidspunkt ser gjerningsmannen inne i butikken. Makkeren, derimot, forteller at han får øye på Bråthen idet pil nummer to suser forbi hodet hans.

– Det som er litt spesielt, er at jeg er bueskytter selv, så jeg har en formening om kapasiteten til våpenet. Jeg vet at det er et fullt ut dødelig våpen om det rammer og treffer riktig, forteller Ødegård.

– Det er et så intenst øyeblikk. Jeg har aldri opplevd lignende. Det er helt... ja, fortsetter han tydelig preget.

De to politimennene trekker seg ut av butikken og får kontakt med kollega Skullestad, som har kommer frem til stedet.

– Jeg tenker at om vi oppholder oss der lenger, så ryker en av oss. Det minsker sjansen for å fortsette å jage ham og pågripe ham, sier Ødegård.

– Vi kan uansett ikke begynne å skyte på måfå mot reoler i håp om å treffe gjerningspersonen. Det ville vært ekstremt uprofesjonelt. Hva om det stod en jente på åtte år bak en reol der?

Forsvant ut branndør

De tre politifolkene tror de har isolert gjerningsmannen inne på Coop Extra. Derfor tar de seg tid til å få på hjelmer og resten av verneutstyret. I tillegg henter de frem et skjold.

Få minutter etter at de gikk ut av butikken, er de klare til å gå inn igjen.

Det ingen av dem vet, er at Bråthen i mellomtiden har kommet seg ut gjennom en branndør på andre siden av bygget.

RØMNINGSVEI: Gjennom denne branndøren forsvant Espen Andersen Bråthen for politifolkene på Coop Extra. Foto: Frode Sunde / TV 2

I løpet av de neste minuttene skyter Bråthen piler mot flere personer før han beveger seg ned mot Hyttegata. På vei dit legger han fra seg buen.

Ødegård og de to kollegaene er inne i butikken og søker etter spor og skadde personer når de får meldinger over sambandet om at gjerningspersonen er observert i nærheten av en skadd person.

– Vi løper til bilen og kjører så fort vi kan. Nede i Hyttegata parkerer jeg til venstre så ikke vi sperrer for ambulansen. Vi får raskt øye på en politibetjent som prøver å hjelpe en skadd person, sier Ødegård.

STOR AKSJON: Det var mye politifolk i Hyttegata både under pågripelsen og i timene og dagene som fulgte. Foto: Frode Sunde / TV 2

Makkeren hans er en av flere som løper i retning av en pågående politiaksjon et annet sted i gata. Samtidig hører Ødegård et hyl fra den andre enden av gata.

En politimann han aldri har møtt, som også har forklart seg i retten, roper.

– Jeg mener han ropte «hvit singlet, der er han!», så jeg snur på hælen og løper sammen med ham etter gjerningsmannen. Vi løper inn i et portrom som er litt mørkt, så jeg ser ikke så mye, men jeg registrerer en armbevegelse som kommer mot oss.

Det Ødegård ser, er gjerningsmannen som kaster en stor kniv mot ham.

– Jeg husker godt lyden av tungt metall mot stein rett foran beina våre. I et brøkdelsekund tenkte jeg: «Først piler, så sverd. Nå må dette slutte».

FERDIG VITNET: Politibetjent Henning Ødegård fikk en god klem av Kongsbergs ordfører etter sitt vitnemål. Han ønsket ikke å uttale seg til pressen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Gjennom hele seansen roper de to politimennene at de har våpen. Fordi de ikke får respons, avfyrer kollegaen et varselskudd mot bakken.

De forklarer begge at gjerningsmannen får en tydelig reaksjon og stopper.

– Jeg fortsetter min bevegelse mot ham og ser at han ikke har noe i henda. Da går jeg fysisk på ham og låser armen hans. Samtidig truer jeg ham ned i bakken med pistol. Jeg tenker at han er så farlig at dersom han trekker opp noe nytt, så skyter jeg for å uskadeliggjøre, sier Ødegård.

– Hans respons når jeg legger ham i bakken, er et voldsomt, dyrisk hyl jeg aldri har hørt maken til. Jeg tenker at han skal slåss, men det virker egentlig bare som om luften går ut av ham.

Sekundene som følger, glemmer Ødegård aldri.

– Han blir påsatt håndjern, og jeg sjekker min egen klokke. Så sier jeg: «Klokken er 18.47, og du er pågrepet for drapsforsøk. Du har prøvd å drepe oss, din jævel!»

MARKERING: I dagene etter hendelsen vokste blomsterhavet hurtig på torget i Kongsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Helt samtidig forstår Ødegård hvem mannen er. Han har tidligere vært i kontakt med Bråthen to ganger i jobben som politimann.

– Sa han noe tilbake? spør Bråthens forsvarer.

– Jeg oppfatter at han sier unnskyld, svarer Ødegård.

I Bråthens baklomme finner politifolkene som har kommet til, enda en kniv. Drapsmannen forteller samtidig at han har utført jihad.

FIRE KNIVER: Disse knivene hadde Espen Andersen Bråthen med seg da han begikk drapene i Kongsberg. Den lengste kastet han mot politifolkene før pågripelsen. Foto: Politiet

Uttalelsen var bakgrunnen for at saken i begynnelsen ble etterforsket som terror. Relativt raskt fikk politiet likevel klarhet i at Bråthen er alvorlig psykisk syk, og de forkastet derfor teorien om et terrorangrep.

– Fått kjenne på dødsfrykt

De siste ukene har Ødegård vært sykmeldt.

– Hendelsen har preget meg som menneske på en måte jeg ikke har vært borti før. Umiddelbart gikk det veldig bra, men den siste tiden, vitende om saken som nå skulle komme, har det vært en ekstra påkjenning.

– Dette er første gang jeg har vært redd for mitt eget og en kollegas liv. Jeg har fått kjenne på hvordan dødsfrykt virker. Heldigvis har det ikke gått inn på meg operativt som en politimann, sier han.

Ødegård er en av 31 fornærmede i rettssaken som pågår i Buskerud tingrett.

Det er satt av fire uker til rettssaken.