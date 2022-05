Historiske Martin Palumbo ble tatt på sengen av Juventus-stjernene: – Helt fantastiske

Da norsk-italienske Martin Njøten Palumbo (20) fikk beskjed om at ingen nordmann har klart det samme som ham før, trodde han det ikke.

Mandag ble den norske U21-landslagsspilleren historisk da han i det 77. minutt ble byttet inn for Juventus' herrelag i Serie A-kampen hjemme mot Lazio.

Hele stadion reiste seg, ikke for å ta imot Palumbo, men for å takke av stjernen Paulo Dybala i argentinerens tårevåte farvel med klubben han skal forlate i sommer.

Hjemme i Friuli, der bergensfødte Palumbos italienske familie bor, sto jubelen derimot i taket av andre årsaker.

– Hele familien og familievenner og alt var samlet. De begynte nesten å grine. Fordi det var Dybala som ble byttet ut, viste de nesten bare ham, så de fikk først ikke med seg at det var meg som kom inn. Da de så det, begynte de å hoppe rundt og danse, sier Palumbo til TV 2.

Fikk sjokkbeskjed i bilen

Han fikk tilsendt en video av jubelscenene og sier han måtte ta ut øreproppene fordi skrikene var øredøvende.

– Det er veldig gøy å se at familie og venner er glade på mine vegne. Det er ikke alle det er tilfelle for. Det er ofte folk som kan være sjalu eller prøve å få deg ned på jorda, istedenfor å være glad for deg, sier midtbanespilleren.

Helst skulle familien vært til stede i Torino for å se ham i levende live, men det gikk for fort i svingene.

Palumbo hadde aldri blitt tatt ut i troppen til en Serie A-kamp med Juventus før.

Søndag satt han i bilen på vei hjem fra trening da det tikket inn en melding fra laglederen på U23-laget, der han til daglig spiller kampene sine.

– Det var ikke forventet. Det første jeg gjorde, var å ringe til familien for å si at jeg skulle sitte på benken. Jeg ble veldig glad. Når du får beskjeden, blir det litt sånn «oi, det er stort», sier Palumbo.

Han skulle få gjøre mer enn bare å sitte på benken. Med et kvarter igjen av kampen mot Lazio ropte trener Massimiliano Allegri ham bort. Denne gangen var det ikke helt uventet.

– Jeg begynte å skjønne at jeg kunne komme innpå litt før det skjedde. Adrien Rabiot var skadet og kunne ikke komme inn. Vi hadde ikke mange innbyttere, og jeg visste at han skulle bytte ut Dybala så han skulle få stående applaus. Jeg begynte å tenke at det var meg eller Daniele Rugani som kunne komme inn. Og siden Dybala var litt mer offensiv sånn som meg, tenkte jeg det kunne være min tur, sier Palumbo.

– Hva tenkte du da det skjedde?

– Jeg hadde ikke masse tid til å tenke over det. Jeg sprintet bort, hørte hva jeg skulle gjøre på banen, og plutselig var jeg innpå. Det var ikke mye tid til å kjenne på følelsene.

Trodde ikke det han så

I ettertid har det sunket mer inn. Én spesiell opplysning fikk Palumbo til å reagere med vantro: Han er tidenes første nordmann til å spille for Juventus' herrelag i en offisiell kamp.

Det er Palumbo selv som tar opp det historiske faktumet i samtale med TV 2.

– Det kan vel ikke være sant, spør han.

Men det stemmer: Vajebah Sakor var den første nordmannen til å signere for Juventus, men han fikk aldri spille en offisiell kamp for klubben.

Ingvild Isaksen spilte flere førstelagskamper for Juventus' kvinnelag fra 2017 til 2018.

Palumbo så opplysningen først i et innlegg fra Avisa Nordhordland på Instagram.

– Jeg trodde ikke helt det jeg så. Jeg har aldri tenkt på å være første nordmann til å gjøre det. Det var veldig spesielt da det dukket opp. Mamma ringte meg. Hun var veldig stolt og la det ut på Facebook, ler han.

Mamma Irene Njøten Palumbo kommer fra Radøy, en times kjøretur nord for Bergen.

Overrasket av Juve-stjerner

Det er riktignok ikke bare familie og venner som har gitt Palumbo ros for Juventus-debuten. Han forteller om varme tilbakemeldinger fra de aller største stjernene på laget også.

På Instagram har han delt et bilde der han gratuleres av Juventus-legenden Giorgio Chiellini.

– Han kom og gratulerte meg og sa at jeg fortjente å komme innpå. Det gjorde meg veldig glad. Det var flere på laget som sa det var veldig fortjent at jeg fikk debuten. Det var veldig gøy å høre, sier Palumbo.

Han har trent jevnlig med A-laget i Juventus siden slutten av mars. Før han ble bedre kjent med Chiellini, Leonardo Bonucci, Paulo Dybala og de andre store stjernene, trodde han miljøet ville være kaldt og nådeløst.

Det han fikk oppleve, tok ham på sengen.

– Alle har vært veldig snille og hjulpet meg masse mens jeg har vært her. Det er ikke sånn at hvis du gjør feil på trening, så skriker de og blir sure på deg. De hjelper deg og prøver å få deg til å forstå hva du gjorde galt, sier Palumbo og fortsetter:

– De har vært helt fantastiske. Hver gang før trening kommer de og spør hvordan det går, hvordan det går med kampene på U23-laget, de har en ordentlig samtale. Det er ikke alltid sånt store fotballstjerner gjør med unge spillere. Det er veldig spesielt at de kommer bort til meg og ikke omvendt.

– Hva forventet du før du begynte å trene med dem?

– Jeg visste at Chiellini var en veldig grei fyr, men det var kanskje andre spillere jeg ikke trodde brydde seg, som jeg ikke trodde ville komme bort. Hele gruppen har hjulpet meg veldig mye på og utenfor banen.

– Hva er det viktigste du har lært av å trene med dem i noen måneder?

– Det viktigste er hvordan de forbereder seg til hver trening. De går i gymmen og gjør seg klare, er på topp fysisk og mentalt hver eneste gang, enten det er en rolig trening eller forberedelser til en finale, sier Palumbo, som nå har spilt Serie A-fotball for to ulike klubber:

Usikker fremtid

Han er på utlån fra Udinese ut sesongen, men Juventus har en opsjon på å kjøpe ham permanent i sommer. Foreløpig er fremtiden i det blå.

– Jeg har ikke fått vite noe ennå. Jeg håper jeg får vite noe snart sånn at jeg vet om jeg skal la tingene være her i Torino eller ta de med hjem når jeg skal på ferie, sier Palumbo.

– Hva ønsker du selv?

– Jeg håper å kunne bli her og kanskje få være med litt mer opp på A-laget mens jeg spiller på U23-laget.

Han er ikke utålmodig med å begynne å spille fast A-lagsfotball ennå, men målet er klart: Palumbo vil etablere seg i toppen av Serie A, spille Champions League, vinne trofeer og lykkes med landslaget.

Hvilket landslag det blir, er fortsatt ikke helt klart. Han spiller på det norske U21-landslaget, men har tidligere spilt aldersbestemt fotball for Italia.

– Jeg har fortsatt muligheten til å bytte tilbake. Jeg får se hvor jeg får spille på U21 videre. Det spørs litt på masse ting. Men det er ikke 100 prosent klart at det blir Norge. Det er veldig vanskelig å si, sier Martin Njøten Palumbo.