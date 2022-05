Overmannet av ungdommer – brannvesenet brukte tape

NOREFJORD (TV 2): Ifølge innsatslederen for brannvesenet var det skoleelever og en bussjåfør som først fikk kontroll på gjerningsmannen på Norefjord.

Det var fredag morgen at politiet fikk melding om en alvorlig hendelse på Norefjord i Nore og Uvdal kommune.

Kort tid senere kom brannvesenet til stedet, forteller innsatsleder Helge Øyberg til TV 2.

– Pågripelsen ble gjort av private personer på plassen, blant annet noen elever ved videregående skole og en bussjåfør. De fikk overmannet ham og holdt han i ro til vi kom, sier innsatsleder for brannvesenet.

– Hvordan gjorde dere det?

– Rent fysisk brukte vi tape på armer og føtter, forklarer brannmannen.

Én kritisk skadd

Han forteller at hans mannskaper opplevde hendelsen som dramatisk, men at de er trent til å takle vanskelige hendelser.

Totalt ble tre personer skadd i hendelsen, som skjedde like ved Joker-butikken på Norefjord.

To personer er fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse. Én av de skadde betegnes som kritisk skadd. En av de andre skadde er gjerningspersonen, opplyser Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding. Gjerningspersonen er kun lettere skadd.

Hendelsen skjedde i nærheten av Numedal videregående skole.

– Politiet har nå orientert elevene vedrørende dagens hendelse. Politiet vil snakke med de elevene som har vært vitne til hendelsen . Kommunens helsepersonell er tilstede på skolen for de elevene som trenger noen å snakke med, skriver skolen i en melding på sine hjemmesider.

Politiet betegnet det tidlig som en såkalt PLIVO-hendelse, som står for «pågående livstruende hendelse» og definerer hvordan nødetatene skal opptre i situasjoner hvor det utøves livstruende vold mot flere personer.

Blodpøl på bakken

Lastebilsjåfør William Scott kom til stedet kort tid etter at hendelsen fant sted.

– Jeg skulle levere varer på Jokeren, og trodde jeg kom til en påkjørsel. Det sto en bil i kanten, og blod i vegen og masse personer rundt en person på bakken, sier Scott til TV 2.

Lastebilsjåføren sier at det var så mye folk rundt den skadde personen på bakken at han bestemte seg for å kjøre videre til Jokeren.

Da oppdaget han en ny, stor blodpøl på bakken.

– Da skjønte jeg at det var noe mye mer alvorlig som hadde skjedd enn det jeg tilsynelatende først trodde, sier Scott.

Han opplevde de som var til stede som stresset, men ikke nødvendigvis redde.

Familierelasjon

Brannsjef i Nore og Uvdal brannvesenet har tidligere opplyst til TV 2 at gjerningspersonen ble pågrepet cirka 10-15 minutter etter at nødetatene ble varslet om den alvorlige hendelsen.

– Vi kan bekrefte at det er en familierelasjon mellom gjerningspersonen og den ene knivstukne, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

– Dette er en familie fra Syria og gjerningspersonen og den ene skadde er gift, sier han.