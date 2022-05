Pulled pork servert med coleslaw

Kjøttet serveres i briochebrød, rundstykke/hamburgerbrød eller potetlompe. Du kan også bruke nakkekoteletter eller kyllinglår som har kortere steketid. Nederst i artikkelen finner du oppskriften på coleslaw.

Dette trenger du til 6-8 personer:

Ca. 1 kg benfri surret svinenakke eller lammestek (4-5 nakkekoteletter eller kyllinglår)

5-6 dl barbequesaus (finnes i flaske i dagligvarebutikken, eller du kan lage selv)

Mariande:

1-2 fedd hvitløk

1 sjalottløk

½-1 ts finhakket chili, eventuelt chilipulver

2 dl olje

4 dl tomatketchup med mindre sukker

2-3 ss tomatpuré

2-3 ss barbecuesaus med røyksmak, eventuelt chilisaus

½ ts salt

1 ts brunt sukker

2 ts røkt paprikapulver

1 ts malt spisskum

1 dl øl (gjerne alkoholfritt øl, det har en god fyldig smak) eller du kan bruke eplemost

Slik gjør du:

Begynn med å gjøre klar barbecuesausen. Lager du en stor porsjon holder den seg i kjøleskapet i 4-5 uker i et glass med lokk. Rens og finhakk løk, hvitløk og chili og surr myk i olje. Tilsett tomatketchup og barbecuesaus/chilisaus, salt, sukker, røkt paprikapulver og spisskum. Smak til slik at du får en smak du liker.

Prikk det rå kjøttet med en gaffel. Gni/pensle kjøttet på alle kanter med marinaden. Pensle en ildfast form med olje og hell 1-2 dl øl eller eplemost i bunnen av formen. Du kan også bruke rømertopf/slowcooker, de trenger ikke pensles med olje, men tilsett væske. Legg kjøttet i formen. Dekk med aluminiumsfolie eller lokk.

Sett i stekeovn ved 125 grader, stek 8-10 timer. Fyll eventuelt på litt væske for eksempel vann, kraft eller alkoholfritt øl, slik at det ikke koker tørt i formen. Nakkekoteletter eller kyllinglår stekes i 4-5 timer. Sjekk at kjøttet er nok stekt ved å stikke en gaffel i kjøttet. Kan kjøttet trekkes/rives lett fra hverandre er det klart til servering. Ved servering bruk to gafler og trekk kjøttet i strimler.

Coleslaw - dette trenger du:

Ca. 200 g hodekål eller kinakål

2 gulrøtter, finsnittet

1 stort eple, strimlet/revet

3 ss tykk yoghurt, crème fraiche lett eller lett rømme

2 ss majones

2-3 ss dijon sennep 1 ts

Red curry paste

Saft av 1 lime eller ½ sitron

1-2 ss sukker salt, pepper

Slik gjør du:

Bland sammen finsnittet kål, gulrot og eple. Rør sammen crème fraiche eller rømme, majones. Smak til med sennep, salt, pepper og red curry paste, eventuelt litt saft fra lime eller sitron. Vend inn i grønnsakene.

Annet tilbehør kan være tomater, agurk i tynne skiver, syltet rødløk, mango/ananas i tynne strimler. Velg det du og dine liker.