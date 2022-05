Xpeng har vært på markedet i Norge en stund allerede. Men nå intensiveres satsningen til det kinesiske elbilmerket. De startet med crossoveren G3 – og fulgte deretter opp med sedanen P7 og spesialmodellen P7 Wing Edition.

Nå fortsetter de med to nye modeller – og åpning av det de kaller flaggskipbutikk i Bjørvika, sentralt i Oslo.

De nye bilene ble avduket under åpningen av den nye butikken og heter G3i og P5. Førstnevnte er en fornyelse av G3 – mens P5 er en helt ny modell.

465 kilometer rekkevidde

P5 er selskapets første modell som gjøres tilgjengelig i fire europeiske markeder –Norge, Sverige, Danmark og Nederland.

Det er en mellomstor familiesedan, utstyrt med Xpengs egenutviklede førerassistentsystem, Xpilot 2.5, og det intelligente operativsystemet Xmart OS.

Bilen kan oppdateres trådløst i hele sin levetid. Den har en slank, aerodynamisk profil og et stort panoramaglasstak. Rekkevidden blir opptil 465 kilometer målt etter WLTP, og den har et batteri på 66 kWt.

– Lanseringen av P5 er et bevis på vår satsning i Norge og Europa. Den bringer en rekke funksjoner til en ny kundebase i Europa, et marked der vi bygger oss opp som en langsiktig aktør, sier administrerende direktør Claes Persson i Xpeng Motors Norge.

Nytt bilmerke: Norge får verdens første butikk

Slik ser nye Xpeng G3i ut.

Skjermer

Med operativsystemet Xmart OS kan man styre alt av funksjoner i cockpit, og det er et 12,3 tommer stort LCD-dashbord i tillegg til en 15,6-tommers FHD høyoppløselig midtskjerm.

Stemmekontrollen i bilen er i stand til å skille mellom fører- og passasjerposisjoner.

P5 leveres med oppvarmede skinnseter, det intelligente luftrensesystemet Xfreebreath, støyreduksjonsteknologi og et avansert surround-lydsystem.

Nykommeren har 26 oppbevaringsrom og et 450 liters stort bagasjerom, med tilgang til ytterligere 70 liter under et lokk.

Her kommer de første Xpeng-bilene i land i Norge

De nye modellene er enn så lenge kun tilgjengelig for prøvekjøring hos den nye butikken på Bjørvika i Oslo.

Åpnet for bestilling

G3i har fått en forsiktig designjustering og blir tilgjengelig i en ny korallgrønn farge. Den får også en rekke nye funksjoner for å forbedre kundens mobilitetsopplevelse, inkludert teknologiene for Emergency Lane Keeping (ELK) og Lane Keep Assist (LKA).

Det er åpnet for bestilling av både P5 og G3i. Sistnevnte kan leveres omgående i et begrenset antall.

Fly eller limousin? Ja takk – begge deler!

Avansert stemmestyring

Både P5 og G3i tilbyr infotainment og tilgang til viktig informasjon via Xmart OS på sin 15,6 tommer sentrale kontrollskjerm og 12,3 tommer digitale dashbord. En rekke applikasjoner er tilgjengelige i appbiblioteket, inkludert Spotify, DAB-radio, smartnavigasjon og ekstra kameraapper.

I tillegg gir «Hey Xpeng»-stemmeassistenten en ny måte å kommunisere med bilen på.

Stemmeassistenten er aktivert for å oppdage hvilket sete en kommando kommer fra, og kan utføre en rekke oppgaver, inkludert å åpne og lukke individuelle vinduer, justere klimaet i bilen, bytte kjøremodus og mye mer.

