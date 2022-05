Klopp: – Jeg trenger ikke å ringe Gerrard og be ham om det

Søndag kl 16.00: Se Liverpool – Wolves og Manchester City – Aston Villa på TV 2 Play

Denne sesongen har Liverpool allerede vunnet både Ligacupen og FA-cupen, og møter Real Madrid i Champions League-finalen neste lørdag.

Søndag blir det klart om det blir Liverpool eller Manchester City som stikker av med Premier League-troféet.

Manager Jürgen Klopp er forsiktig optimist før den siste og avgjørende Premier League-runden. Han er samtidig selvsagt fullstendig klar over Liverpool-legenden Steven Gerrard kan hjelpe gamleklubben til ligatittelen dersom Aston Villa tar poeng mot Manchester City i den siste serierunden.

– Jeg tenker bare på meg selv i den rollen. Hvis jeg kunne hjelpe Dortmund eller Mainz ville det gitt meg motivasjon, men jeg spiller ikke og det gjør ikke Stevie heller. Vi er alle mennesker, og Stevie kommer selvsagt til å ta det på alvor. Jeg trenger ikke ringe ham og be om det, sa Klopp.

Gerrard fikk aldri løftet ligatrofeet i sin tid som Liverpool-spiller, og engelskmannen har de siste ukene fått flere spørsmål om hans motivasjon til å hjelpe gamleklubben.

– Vi vil gi alt, og det samme vil Aston Villa. Uten å være på sitt beste kan man fort slippe inn fem eller seks, så man må være hundre prosent. Men jeg tenker ikke på den kampen, og det er respektløst overfor Wolves. De kommer ikke her for å være del av vår feiring. De vil ta tre poeng, og vi må være klare, slo Liverpools suksessmanager fast.

Han benyttet samtidig anledningen til å gratulere Liverpools byrival Everton med å ha sikret plassen i Premier League.

– Gårsdagens Palace-kamp viser at alle lag kjemper for egne sjanser. De ga alt de hadde mot Everton, som spilte sin viktigste kamp på mange år. De tapte, men ga alt, og gratulerer til Everton, mente Klopp.

Vil ikke ta noen risiko med Salah

Før sesongens siste ligakamp har både Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Fabinho og Joe Gomez alle slitt med skader, og kunne gå glipp av kampen mot Wolves.

Klopp varslet at han ikke ville ta noen risiko, spesielt med storstjernen Salah.

– Joe Gomez har fått fått noen gode nyheter etter undersøkelser, han har kun fått en smell, fortalte Klopp.

– De andre ser bra ut. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre med dem i helgen. Jeg vet hva som er på spill i toppscorertittelen, men verken vi eller Mo ønsker å ta noen risiko. Vi får se. Min foretrukne løsning er at alle kan spille i helgen for å få rytme, eller kanskje på benken. Hvis ikke får vi ta det derfra, sa tyskeren.

Stolt over sesongen hittil

Med to av fire mulige titler i boks kunne Klopp selvsagt ikke være annet enn strålende fornøyd med sesongen for Liverpool.

– Det har vært tøff, men strålende. Det har vært en glede å være del av. Å være del av denne gruppen er fantastisk, og da mener jeg ikke bare spillerne, men hele klubben. Å være der vi er nå er så sjelden at du ikke kan planlegge. Hvis noen sier før sesongen at du skal være i tre cupfinaler og i tillegg kjempe om ligaen, hadde jeg bare sagt lykke til, gliste han.

Oppfordringen fra Klopp til fansen før sesongavslutningen som altså kan ende med fire troféer for Liverpool er enkel.

– Det er fantastiske tider for Liverpool-supportere, og vi må forsøke å nyte de to siste kampene. Det gjør man best ved å vinne. Vi må være klare, sa en stolt Klopp.

Oppfordrer fansen til å ta til gatene

Sist Liverpool vant ligaen i 2020 fikk ikke fansen anledning til å feire på grunn av koronapandemien. Nå håper Klopp at Liverpool-fansen benytter anledningen til å ta til gatene når sesongen er over.

– Vi har mye å feire. Vi vet ikke hvor mange ennå, men allerede er det nok til å feire. Carabao Cup og FA-cupen, og kanskje mer. For to år siden hadde vi ingen parade da vi vant ligaen, og da lovet jeg at vi skulle ha en parade. Det skal vi ha nå, sa Klopp, som håper på en skikkelig folkefest i Liverpools gater.

– Jeg vet hva folk vil si, men det er bare for Liverpool FC, for folket, at vi feirer at vi er sammen om dette. Det er nok for meg for en parade, uten troféer. Men vi har to allerede. Så det blir en flott dag, mente han.

– Han er en legende

Selv om det gjenstår to kamper av sesongen, fikk Klopp spørsmål om hva han tenker om neste sesong og om det blir noen utskiftninger i stallen. Klopp vil avvente situasjonen.

– Jeg ønsker ikke at noen skal dra, og foreløpig har ingen signalisert det. Vi får se. Dette er ikke tiden for å snakke om det. Alt vi har fått til er takket være hele troppen. Vi har ikke hatt en så sterk tropp tidligere. Vi har vært heldige i noen øyeblikk, og det har skjedd mye, sa Klopp, og la til:

– Jeg aner ikke hvem som ønsker å dra, men hvis noen sier at de vil dra til en spesifikk klubb, må de komme med et bud. Men for øyeblikket må vi fokusere på de to siste kampene.

En av spillerne som kommer til å forlate Anfield er angripere Divock Origi. Belgierens kontrakt går nemlig ut til sommeren. Klopp mente Origi forlater Liverpool som en klubblegende.

– Han fortjener alle gode tanker vi kan gi. Hvor enn han går vil han levere. Han er en strålende spiller, og en strålende gutt. Alle i laget elsker ham. Det blir trist når han drar. Han har vært her siden jeg kom. Jeg husker så mye når jeg tenker på Div. Viktige mål, opp- og nedturer, og han er en legende, konstaterte Klopp før sesongens siste Premier League-kamp.