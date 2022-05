Fem grep for en enklere hverdag med valp

GOD MORGEN NORGE (TV 2): En valp i huset snur hverdagen på hodet, men det finnes grep man kan gjøre for at du og valpen skal få en god start på livet sammen.

Det finnes mange verktøy som kan brukes for å få en lydig og lykkelig hund. Cecilie Sæther Sjåstad har valgt ut fem av dem hun ser på som viktigst.

Sjåstad har lang erfaring som både hundetrener og instruktør, med spesialisering innen grunnleggende adferd- og læringsteori, samt pedagogikk. Hun er også forfatteren av «Den komplette valpeboka» om hundens første år. Selv har Cecilie en Staffordshire Bull Terrier og en Belgisk fårehund Malinois.

Hun tror mange blir overrasket over hvor mye arbeid som følger med en valp;

– De fleste kommer inn i en slags «valpetåke», en tilstand hvor man kan gå litt rundt seg selv. Det er slitsomt fordi det er mye å passe på. Den er aktiv, leker, spiser, og må konstant på do. Dette kan føre til at man ikke får gjort sine hverdagslige gjøremål, sier hun til God morgen Norge.

Hundetreneren understreker at gleden som følger med hunden gir arbeidet verdi, men at enkelte grep kan bidra til at starten blir litt enklere.

GODT TRENT: Cecilie Sæther Sjåstad har selv to hunder, her er Lamia, en Belgisk fårehund Malinois. Foto: Privat

1. Planlegg

Det første punktet handler om å planlegge. Sjåstad sier at det viktigste er å se for seg at hva man vil at hunden skal kunne som voksen, slik kan man trene mot et felles mål.

– Man har selvfølgelig ikke et svar på hvordan de neste tolv årene vil se ut, men man har en viss anelse. Det er viktig å legge en plan ut ifra det livet man ser for seg at man skal ha med hunden, slik at man kan jobbe mot et felles mål, både i forhold til lydighet, men også opplevelser.

Hun mener det er vesentlig med tidlig introduksjon.

– For eksempel, hvis man skal leve et aktivt liv og vil ta med hunden på langrenn må man introdusere sporten for hunden allerede som valp, selv om det kanskje er sommer.

2. Vær konsekvent!

Om man har lagt en plan, så må man følge den. Sjåstads andre tips er å være konsekvent.

– Å være konsekvent vil gjøre det mye lettere for hunden. Det handler om å sette regler for hva som er lov og hva som ikke er lov, også holde seg til dette. Hvis hunden opplever at den noen ganger får lov, og andre ganger ikke, vil den fortsette med u-gang fordi den ikke forstår.

3. Øyekontakt

Det tredje tipset handler om å skape kontakt med hunden.

– Hunden bruker øynene til å be om lov, den må lære seg å søke kontakt hos hundeeier. God kontakt er vesentlig for videre trening, sier Sjåstad til God morgen Norge, og fortsetter:

– Første dagen hunden kommer hjem som valp vil den ha mat i skålen, da vil hunden vanligvis prøve å komme til skålen. Her er det viktig å være konsekvent, samt holde blikket. Jeg tar hunden bort, venter på øyekontakt og sier «vær så god» idet blikket vårt møtes.

Hun mener at en tidlig opplæring av øyekontakt legger et grunnlag for videre trening og samspill mellom eier og hund.

KONTAKT: Sjåstad har god kontakt med hunden sin, Lamia i studioet til God morgen Norge. Foto: Privat

4. Tilrettelegg

– Det er også lov å si nei til en hund som gjør noe den ikke får lov til.

For at hunden skal forstå hva hundeeieren vil, mener Sjåstad at tilrettelegging spiller en stor rolle for utviklingen.

– Hunden må lære hva som er rett og hva som er galt. Tilrettelegg for at valpen kan gjøre så mye som mulig rett, avgrens i hjemmet og introduser den for grensesettende ord.

Selv bruker Sjåstad ordene «nei» og «stopp». Hun mener det er viktig å være tydelig, og at man kan være streng, men at det må gjøres riktig.

– Hvis man skal si «nei», så må det skje når hunden gjør noe galt. Man må også følge opp ved å vise den hva den kan gjøre istedenfor.

5. Ta fri

Den første perioden med valpen er veldig viktig, mener instruktøren. Hennes siste råd er å ta seg fri.

– Jo lenger du kan være sammen med valpen, jo bedre er det.

Når valpen er våken, så er den i aktivitet. Da må tiden benyttes til trening og sosialisering, ifølge Sjåstad. Her skal man bruke de fem verktøyene konsekvent, slik kan hverdagen med valpen bli lettere, og med tiden vil man utvikle en hund som passer til det livet du vil leve.

– Det viktigste er å nyte tiden, ha det gøy med valpen. De blir fort store, påpeker hun.