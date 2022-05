– Hun skrek så høyt. Like etter så jeg at hun blødde kraftig

Fredag morgen kom det meldinger fra Sør-Øst politidistrikt om at tre personer var knivstukket på Norefjord i Nore og Uvdal kommune.

Politiet behandlet saken som en såkalt PLIVO-hendelse. PLIVO står for pågående livstruende vold.

Ifølge lokalavisen Laagendalsposten er tre personer kritisk skadd.

En antatt gjerningsperson ble pågrepet cirka 10-15 minutter etter at nødetatene ble varslet om hendelsen.

Ordføreren i Nore og Uvdal kommune Jan Gaute Bjerke opplyser til TV 2 at det var brannvesenet som pågrep personen.

Kvinne kom springende

TV 2 har vært i kontakt med et vitne som var inne på en Joker-butikk, like ved der knivstikkingen skjedde. Han ønsker ikke å bli omtalt med navn.

– Jeg kom ut fra butikken da det kom en kvinne springende rundt hjørnet fra baksiden av huset. Hun skrek så høyt, sier den 63 år gamle mannen.

Han forteller at hun tenkte at kvinnen kunne ha blitt stukket av en veps, fordi hun var i nærheten av flere søppelspann.

– Jeg er helt skjelven

Men han skjønte fort at situasjonen var mye mer alvorlig.

– Like etter så jeg at hun blødde kraftig. Da kom også flere kvinner springende, samt en mann som blødde fra noe som så ut som et knivstikk i armen, sier han.

Vitnet forteller at det føles uvirkelig å være vitne til noe slikt.

– Dette er jo bare slikt som skjer på film. Jeg er helt skjelven fortsatt. Det er skrekkelig at noe slikt skjer her, sier han.

Ordføreren sier dette er en hendelse man aldri håper man skal oppleve.

– Verken som innbygger eller ordfører. Tankene umiddelbart går til de som er berørt, sier Bjerke til TV 2.

Sikret skolene

Ordføreren sier at han ikke er kjent med detaljene på hvor gjerningspersonen utførte sine handlinger.

– Men vi valgte ganske raskt å sikre den videregående skolen i nærheten, og også andre skoler i nærheten, sier ordføreren.

Åstedet ligger i nærheten av en videregående skole. Men det er ikke kjent hvorvidt hendelsen knyttes til skolen.

– Jeg er ikke kjent med at det har vært noen trusler i forkant. Slike hendelser kommer som regel litt av det blå, sier Bjerke.

Saken oppdateres!