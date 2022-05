Stortinget anmelder klimaaksjon i stortingssalen

Klimaaktivister fra Extinction Rebellion avbrøt stortingsmøte og limte seg fast på publikumsgalleriet onsdag 18. mai.

– Stortinget måtte avbryte sine forhandlinger på grunn av aksjonen på galleriet onsdag. Det ser vi alvorlig på. Det er svært viktig at Stortinget kan avholde sine møter i trygge rammer og uten fare for avbrytelser. Det er viktig for demokratiet, og det er derfor vi har besluttet å anmelde dette, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.

– Ytringsfriheten er en forutsetning for demokratiet, og skal vernes om. Det er mange tilgjengelige arenaer å uttrykke sine meninger på uten å la det gå utover forhandlingene i stortingssalen, sier han.