Vedum taus om Senterungdommens opplevelser av metoo-episoder

Samtalene med tidligere tillitsvalgte og aktive medlemmer i Senterungdommen i perioden 2005 til 2020 er gjort i forbindelse med at Senterpartiet går gjennom sine varslingsrutiner etter Enoksen-saken.

Fire av personene TV 2 snakket med fortalte om konkrete tilfeller av upassende adferd med skjevt maktforhold, mens tre andre fortalte anonymt om det de mener var upassende episoder. Blant dem:

Tidligere fylkesleder i Senterungdommen, Signhild Stave Samuelsen, fortalte at hun varslet Sps generalsekretær i 2018 om seksuell trakassering i partisammenheng noen år tidligere.

En kvinne fortalte at hun ble bedt om å utføre oralsex på en betydelig eldre mann på en kurshelg i Senterungdommen da hun var 18 år

Blant dem som har opplevd overtramp er det flere som beskriver at terskelen for å varsle er høy, både fordi varslingskanalene har vært uklare, og fordi det ikke har vært kultur for å varsle.

TV 2 har invitert partileder Trygve Slagsvold Vedum til å komme med sine refleksjoner om det senterungdommen forteller.

«Vi vil gjerne gjøre et intervju med partilederen for å høre hvilke refleksjoner han gjør seg etter å ha lest sakene, og hva han tenker det viktigste partiet nå kan gjøre for å forebygge at uønskede hendelser skjer, og bidra til at de som opplever uønskede hendelser opplever det som trygt å varsle, og klart hvor man kan henvende seg», heter det i henvendelsen til Vedum.

Men Vedum ønsker ikke å stille til intervju. TV 2 har heller ikke fått positiv respons på forespørsel om intervju med nestlederne Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim.

Vedums statssekretær Lars Vangen viser til at generalsekretær Knut M. Olsen svarer på vegne av partiet og ledelsen når det gjelder henvendelser om varsler og etisk regelverk.

Men Olsen har avslått gjentatte forespørsler om intervju. Han har i stedet sendt skriftlige kommentarer, som TV 2 har publisert.

Borch ønsker ikke si noe

Fem Sp-statsråder i regjeringen har blitt invitert til å komme med sine synspunkt på det tidligere profiler i Senterungdommen forteller i samtalene med TV 2.

Landbruksminister Sandra Borch var selv leder for Senterungdommen i perioden 2011 til 2013, og har fått følgende henvendelse fra TV 2:

«I forbindelse med revideringen av varslingsinstituttet i partiet har TV 2 snakket med en rekke tidligere senterungdommer om deres erfaringer med systemet slik det har vært gjennom den siste 15-årsperioden. Blant dem som har opplevd overtramp er det flere som beskriver at terskelen for å varsle er høy både fordi varslingskanalene var uklare, og fordi det ikke har vært kultur for å varsle. Vi vil gjerne gjøre et intervju med seg som tidligere Senterungdom-leder for å høre hvilke refleksjoner du gjør deg etter å ha lest sakene, og om du har noen tanker om det viktigste Senterbevegelsen nå kan gjøre for å forebygge at uønskede hendelser skjer, og bidra til at de som opplever uønskede hendelser opplever det som trygt å varsle, og klart hvor man kan henvende seg».

– Sandra Borch ønsker ikke å stille til et slikt intervju, opplyser Borchs politiske rådgiver Siv Sætran.

Senterungdommens statsråd også taus

Justisminister Emilie Enger Mehl er den eneste av Sp-statsrådene som er under 30 år, og medlem av Senterungdommen.

Også hun er blitt spurt om intervju:

«Emilie blir oppfattet som Senterungdommens statsråd, og medlemmene (og andre) vil sikkert høre hennes reaksjon og refleksjoner om dette. Kan det gjøres mer for å trygge de unge? Det hadde vært flott om vi kunne dele hennes syn i en sak» , heter det i henvendelsen til Mehl gjennom politisk rådgiver Emilie Kirkeby-Garstad.

TV 2 har fortsatt ikke fått svar på invitasjonen etter gjentatte henvendelser.

Skal ha blitt bedt om å sitte stille i båten

Gammelt grums må opp, og det må oppleves tryggere å varsle, er en gjenganger i svarene fra de tidligere tillitsvalgte i Senterungdommen TV 2 har snakket med.

Ifølge tidligere senterungdom Lise-Marie Sommerstad fremsto ikke ledelsen i Senterungdommen spesielt interessert i et større metoo-oppgjør i partiet.

– Da metoo ble et stort tema fikk vi beskjed om å sitte stille i båten, og helst ikke snakke med media om de ringte, sa hun til TV 2 torsdag.

Hun forteller at beskjeden ble gitt på et sentralstyremøte i starten av metoo-bølgen, og at det var ledelsen med daværende Senterungdomsleder Ada Arnstad og nestleder Magnus Weggersrud i spissen som sto bak budskapet.

UHELDIGE SIGNALER: Lise-Marie Sommerstad mener uttalelser fra den daværende Senterungdom-ledelsen var uheldige. – Signalet du sender da er at partiet er viktigere enn deg som enkeltmedlem. Foto: Lars Nyland/ TV 2

Arnstad er i dag politisk rådgiver for finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Arnstad svarer derimot at ledelsen hadde en seriøs tilnærming til temaet:

– Da metoo ble en offentlig debatt i denne tiden var både jeg og hele ledelsen i ungdomspartiet opptatt av å ta dette på alvor. Det var viktig at dette ble satt på dagsorden, alle skal føle seg trygge i et ungdomsparti.

Arnstad viser til at Senterungdommen, sammen med Senterpartiet og Senterkvinnene, i forlengelsen av metoo-debatten satte i gang et arbeid som resulterte i et omfattende nytt etisk regelverk som skulle sikre at det ble trygt å varsel for alle. Weggesrud stiller seg bak Arnstads svar.

– Tragisk at det har forekommet

I Senterpartiet er det ifølge dagens regler «nulltoleranse for adferd som oppleves seksualisert krenkende og som ikke respekterer en annens integritet fysisk, følelsesmessig eller mentalt».

Men grenseoverskridende adferd og seksuell trakassering ble likevel et tema i Senterpartiet da Hilde Lengali gikk åpent ut i TV 2 og fortalte om at hun hadde varslet mot tidligere Sp-leder Odd Roger Enoksen.

Enoksen måtte gå av en uke senere da VG skrev om at han som statsråd i Stoltenberg II-regjeringen hadde en seksuell relasjon til en ung kvinne.

Nå diskuterer partiet en revidering av varslingsinstituttet. Senterkvinnene krever at også en kvinne skal være med på å håndtere varsler i partiet.

Senterkvinnenes leder Wenche Skallerud venter at det blir fullt gjennomslag for dette.

– Senterkvinnenes krav om et nytt varslingsinstitutt ser ut til å få bred støtte når dette skal behandles i sentralstyret i juni og deretter vedtas i landsstyremøtet i oktober, uttalte hun tidligere i uken.

Hun roste Samuelsen å stå fram og vise at det nytter å varsle.

– Hun har gjort det hun skulle, hun varslet til generalsekretæren, og det ble gitt en reaksjon. Det er veldig bra at det kommer et eksempel på at det nytter å varsle, og at man kan komme seg videre i partiet.