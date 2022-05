Stjal sykler til en verdi av nesten to millioner kroner – nå er han dømt

En mann fra Odense i Danmark ble nylig dømt for det politiet beskriver som et omfattende salg av dyre sykler.

Over en periode har mannen stjålet dyre sykler, i hovedsak el-sykler, som han senere har prøvd å selge videre på den danske siden dba.dk.

Dommen inneholder både heleri, altså at han har prøvde å skjule eller forbruke tyvegods, og dokumentforfalskning av alvorlig karakter, skriver Fyns politi i en pressemelding.

– Umulig å vite at de var stjålet

Flere personer kjøpte sykler av 40-åringen i god tro om at det var et lovlig kjøp. Den dømte mannen «hvitvasket» syklene før kjøp slik at de fremsto som lovlige.

Han endret blant annet rammenummeret på syklene slik at de ikke ble vist som stjålet dersom de ble søkt opp i politiets sykkelregister.

Den dømte sa til kundene sine at de hadde klagerett på syklene, han hadde flere sykler på lager, ga dem kvittering for kjøpet og sa at han drev med en lovlig virksomhet.

– Det er derfor min oppfatning at det nærmest har vært umulig for kjøperne å vite at de faktisk har kjøpt en stjålet sykkel, sier aktor Sara Larsen om saken.

Dømt til fengsel

Aktor er ikke i tvil om at mannen har stjålet sykler og drevet en virksomhet for å tjene penger.

40-åringen har vært i besittelse av stjålne sykler og tilbehør som tilsvarer rundt 1,4 millioner danske kroner. Det er 1,9 millioner norske kroner.

Det er 100 fornærmede i saken, hvor minst 59 av dem er privatpersoner og resten fra tre sykkelforhandlere. De involverte er folk som fikk sykkelen sin stjålet og de som trodde de hadde kjøpt seg en ny sykkel.

Politiet har ikke klart å finne alle eierne av syklene ennå, ettersom rammenummeret har blitt endret på flere av syklene.

Saken ble ført som en tilståelsessak, og mannen dømmes til fengsel i ett år og ni måneder for heleri og dokumentforfalskning av særlig alvorlig karakter.