– Ikke rettferdig å stille det spørsmålet

Mye er blitt skrevet om tidligere Liverpool-kaptein Steven Gerrards rolle i sesonginnspurten. Aston Villa er nå det eneste laget som kan forhindre en ny Premier League-tittel til Manchester City søndag. Skulle City snuble er det gamleklubben Liverpool som kan juble i stedet.

Torsdag spilte Villa uavgjort hjemme mot Burnley. På forhånd ble det spekulert i om Gerrard ville hvile nøkkelspillere for å ha dem uthvilt til oppgjøret på Etihad, men det var et slagkraftig lag som tok imot nedrykkstruede Burnley.

Etter kampen var Gerrard lite fornøyd med antydningene på forhånd og den siste tidens spekulasjoner.

– Jeg tror ikke du noen gang trenger å bekymre deg om integritet når du prater til meg, eller noen av våre spillere, eller Aston Villa, sier han i intervju med BeIN Sports.

– Jeg synes ikke det ordet eller det spørsmålet er rettferdig fordi vi kommer til å gjøre alt vi kan for å kjempe for de tre poengene som er tilgjengelige.

Overfor Sky Sports poengterte Gerrard at han ikke var fornøyd med å ligge på 14. plass. Men han var bevisst på aldri å nevne Liverpool som en motivasjonsfaktor.

– Vi er nødt til å gi mer til fansen. Den første jobben var å holde oss trygge. Vi ønsket å ende på øvre halvdel, det ville vært en fin base. Men vi har mye jobb å gjøre med dette laget.

– Vi har fortsatt tre poeng å spille for. Vi kommer til å «pushe på». Vi skal gi det en siste sjanse og prøve å gjøre supporterne våre stolte. Vi er nødt til å forbedre oss.

– Begge lag vil være i fokus på søndag, hvordan tror du spillerne dine vil respondere på det?

– Jeg håper de vil respondere på en god måte. Vi har veldig liten tid til å forberede oss, men vi har vært sterkere på bortebane i det siste.

– Vi vil prøve å gjøre det så vanskelig som mulig. Det blir en interessant kamp, det er mye press på motstanderen. Men vi er skuffet over å være på 14. plass, og det er poeng å spille for og vi vil kjempe for alt vi kan få.