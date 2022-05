Skulle bare selge en TV-benk – så sjekket hun sin egen bankkonto

Torsdag kveld la artist Victoria Karlskås Andersen (23), som går under artistnavnet Victoria Nadine, ut et innlegg på Instagrams historiefunksjon. Her forteller hun at hun har blitt svindlet.

«Det er så jævlig fett å bli svindla. Sånn på en rolig torsdag kveld. Anbefales», skriver artisten ironisk.

Til God kveld Norge forteller Andersen at hun hadde lagt ut en TV-benk på Tise, og fikk etter hvert en henvendelse via Facebook, der vedkommende sendte skjermbilde av Tise-annonsen og spurte om TV-benken fremdeles var til salgs.

LA UT PÅ STORY: Artisten la selv ut på story at hun hadde blitt svindlet. Foto: Skjermbilde fra Instagram

Måtte legge inn all informasjon

Andersen avtalte med kjøperen at de skulle bruke posten.no som betalings- og fraktmetode, og fikk tilsendt en lenke fra kjøperen.

– De skulle betale frakten siden det var en TV-benk. Så de sa at det bare var for meg å finne et tidspunkt posten kunne komme å hente den på, men jeg måtte legge inn informasjon sånn at de kunne kontakte meg og for at jeg skulle få pengene, forteller artisten.

Andersen la deretter inn kontonummer og kontaktinformasjon på nettsiden hun ble tilsendt, men fikk opp at betalingen ikke gikk gjennom og at hun burde prøve et nytt kort.

Tømte brukskontoen

Da hun tok skjermbilde av dette og sendte til kjøper for å forklare at det ikke fungerte, var kjøperens bruker fjernet.

– I det SEKUNDET jeg la inn informasjonen min fikk jeg ikke sendt melding på Facebook lenger. Da hadde hun fjernet kontoen sin.

SLETTET BRUKER: Slik ser dialogen med svindleren ut. De siste meldingene til Victoria kom aldri gjennom, da svindleren allerede hadde rukket å fjerne kontoen. Foto: Skjermbilder fra Victoria Nadine

Det var da Andersen begynte å mistenke svindel og sjekket kontoen sin. Da så hun at brukskontoen hennes hadde blitt tømt.

– Jeg er så sur. Man føler seg dum, innrømmer hun til God kveld Norge.

Økning i svindel

Andersen ønsker ikke å kommentere noe på beløpet som ble trukket, men sier at det var et stort nok beløp for henne.

Markedsføringssjef i Tise, Sigrun Stenseth, sier til God kveld Norge at det er trist at noen misbruker plattformen deres for å ramme privatpersoner.

– Dessverre forekommer det svindel på markedsplasser og vi har sett en økning i forsøk på utspekulerte svindelforsøk de siste årene. I takt med at Tise vokser blir vi også et mer attraktivt mål for svindlere og vi jobber kontinuerlig med å gjøre det vanskelig for de å misbruke plattformen vår, sier Stenseth.

Deler sine beste tips mot svindel

Stenseth forteller at økningen i svindelforsøk krever mer av både de som aktør og at de har en sikker løsning, men også at brukerne av tjenesten er bevisste. Hun forteller videre at de har en integrert betalingsløsning der både kjøper og selger er beskyttet.

TISE: Markedsføringssjef i Tise, Sigrun Stenseth, deler sine beste tips mot svindel. Foto: Karoline Brenden Skaug

– Vi jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak for å gjøre det vanskeligere å svindle på Tise. Brukerne våre må aldri forlate appen når de bruker betalingsløsningen vår og vi er derfor svært tydelige på at man ikke bør følge eventuelle linker som deles i forbindelse med betaling.

Deretter deler hun sine beste tips for å unngå svindel via Tise:

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av vår integrerte løsning for frakt og betaling. Da håndteres både forsendelsen og betalingen gjennom oss, og pengene holdes trygt inntil kjøper har mottatt og godkjent varen. Med denne løsning blir både kjøper og selger beskyttet dersom noe skulle oppstå

Brukerne våre må aldri forlate appen når de bruker løsningen vår og vi er derfor vært tydelige på at man ikke bør følge eventuelle linker som deles i forbindelse med betaling.

Generelt så anbefaler vi alle å gjøre litt research, bli kjent med selger via chat og sjekk opp eventuelle reviews selger måtte ha på den aktuelle plattformen. Hvis man ikke finner noe info og heller ikke får noe godt inntrykk av selgeren når man chatter, er det kanskje best å gå videre til en annen selger.

Opplever man at en profil på Tise oppfører seg på en ugrei måte bør man rapportere profilen i appen. Man kan også ta kontakt med oss via support også hjelper vi den det måtte gjelde. Dersom man benytter den integrerte løsningen vil man også kunne rapportere dette direkte i appen.

Videre anbefaler hun alle som blir utsatt for svindel til å politianmelde forholdet. Tise vil da bistå politiet med nødvendig informasjon.

– Sjofelt og utspekulert

Pressesjef i Posten Norge, Kenneth Pettersen, sier at det er like fortvilende for Posten som for de som blir utsatt for svindel.

– Dette er dessverre en svindel der kriminelle forfalsker store og kjente merkevarer, som i dette tilfelle Postens merkevare. De utgir seg for å være en betalingstjeneste, men det er viktig å være klar over at Posten ikke ber om betaling på denne måten. Man bør være veldig varsom når noen ber om personlige opplysninger og kontoinformasjon.

Videre forteller han at de dessverre ser at det er stadig mer utspekulerte metoder som tas i bruk. Kriminelle kopierer logoer, form og farge fra Postens nettsider, og setter opp egne nettsider for bruk i svindelprosessen.

LYNKURS: Pressesjef i Posten opplyser om at de tilbyr et gratis lynkurs om nettsvindel på Postens nettsider. Foto: Håvard Jørstad / Posten Norge AS

– Det er sjofelt og utspekulert, og har selvsagt ingenting med Postens systemer å gjøre. Svindlerne er ofte vanskelig å oppspore og de beveger seg fort, noe Victoria dessverre fikk oppleve, sier Pettersen til God kveld Norge.

Gratis lynkurs om nettsvindel

Han råder de som blir utsatt for slike svindelforsøk til å ta kontakt med tjenesten som de bruker (i dette tilfellet Tise). Videre gir de beskjed om at de umiddelbart må ta kontakt med bank eller kortutsteder om de har gitt fra seg betalingsopplysninger.

Pettersen forteller også at Posten informerer kundene om ulike svindelmetoder som de kan bli utsatt for og hva de kan gjøre for å forebygge dette gjennom deres egne nettsider. Her ligger det blant annet et lynkurs om nettsvindel man kan ta gratis.

Videre oppfordrer Pettersen til å alltid ha kritisk sans på alle henvendelser, og at man må være klar over at det kan være en forfalsket profil, e-post eller nettside.

– Dersom man er i tvil kan man også kontakte Postens kundeservice, avslutter han.