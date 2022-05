Tre personer knivstukket i «tilfeldig» angrep

Flere personer ble knivstukket ved Fjordvegen i Numedal fredag morgen. Nødetatene håndterte dette som en PLIVO-hendelse.

To vitner sier til TV 2 at hendelsene skjedde på oversiden av en Joker-butikk der, like ved kirken.

– Det har skjedd noe i krysset ved butikken. Det er flere luftambulanser på stedet, og flere ambulanser. Det virker alvorlig, sier et kvinnelig vitne, som ikke ønsker at TV 2 skriver navnet hennes.

Beredskapstroppen Delta er på plass i Numedal, får TV 2 opplyst av pressesjef Unni Turid Grøndal i Oslo-politiet.

Én person pågrepet

Tre personer er skadet, én av dem kritisk, opplyste politiet via Twitter klokken 09.30.

Én person er pågrepet.

Hendelsen skjedde utenfor denne butikken. Foto: Google Maps

– Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Vi er midt oppe i det nå, så jeg har ikke så mye informasjon. Vedkommende ble pågrepet for 25 minutter siden. Vi fikk meldingen 08.58, og vedkommende ble pågrepet cirka 10-15 minutter etter, sier brannsjef Kai Redalen i Nore og Uvdal brannvesen til TV 2.

Politiet bekrefter dette via Twitter klokken 09.45.

PLIVO står for «pågående livstruende hendelse» og definerer hvordan nødetatene skal opptre i situasjoner hvor det utøves livstruende vold mot flere personer.

Det er to ambulanser og tre helikoptre på stedet, får TV 2 bekreftet fra pressesjefen i Helse Vestre Viken.

– Per nå kan vi ikke gå ut med detaljer om helsetilstanden for de som har vært utsatt for hendelsen, sier Dale.

– Jeg så ambulansene og flyene som kom. Noen har blitt knivstukket og det er svært alvorlig og helt tragisk, forteller en butikkansatt i nærheten av åstedet til TV 2.

Setter krisestab

Ordfører Jan Gaute Bjerke i Nore og Uvdal kommune sier til TV 2 at han er varslet.

– Det er en hendelse du håper du aldri skal oppleve. Verken som ordfører eller innbygger. Tankene umiddelbart går til de som er berørt, sier Bjerke.

– Etter at vi ble kjent med hendelsen iverksatte vi umiddelbare tiltak om å sikre den videregående skolen som ligger like ved, i tillegg til andre skoler i området. Etter hvert kom politiet med informasjon om at det er pågrepet en person. Informasjonen jeg har tilsier at brannvesenet var først på stedet. Jeg er Ikke kjent med at det har vært noen trusler i forkant, legger han til.

Politiets operasjonsleder har foreløpig ikke tid til å snakke med media. Det blir arrangert en pressebrief i løpet av dagen, sier pressevakten i Sør-Øst politidistrikt.

Hendelsene skjedde like ved en barnehage.

– Vi kjører vanlige prosedyrer. Barnehagen har vært innendørs under denne aksjonen, men vi kan ikke kommentere noe mer. Hendelsen skjedde noen hundre meter fra oss, sier styrer Bente Gunn Haug i Nore barnehage.

– Har dere fått telefoner fra bekymrede foreldre?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Salgs- og markedssjef Kjersti Danielsen Nordgård i kollektivselskapet Brakar forteller at hendelsen har skjedd ved en buss.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det har skjedd ved en buss. Det er en politisak, så jeg må henvise videre dit. Vi fikk beskjed via vår operatør.

– Er det noen av deres som er skadet?

– Ikke etter det vi vet.

– Vet du hvor mange som var til stede?



– Ingenting. Jeg må henvise til politiet for andre spørsmål.

Saken oppdateres.