Dette er de 20 aller rikeste i Storbritannia

Britiske The Sunday Times har offentliggjort sin rikingliste for 2022. Den toppes av brødrene Sri og Gopi Hinduja, som eier Hinduja-komglomeratet og driver innenfor bank og finans, transport, olje, IT og helse.

RIKEST: Storbritannias rikeste, Gopi Hinduja, møter prinsen av Wales under en innsamlingsaksjon til støtte for veteranerer med mentale helseproblemer. Bildet er fra 2019. Foto: Tristan Fewings / Pa photos

Familien deres har en formue på 28,5 milliarder pund, ifølge avisen. Dette tilsvarer 344 milliarder norske kroner.

Dette er den største formuen som er målt i rikinglistens 34 år lange eksistens. Det er også over fem milliarder pund mer enn nummer to på listen, sir James Dyson.

Skipsreder John Fredriksen har i en årrekke figurert på denne rikinglisten. I årets utgave er Fredriksen-familien på 18.-plass.

Ifølge The Sunday Times har Fredriksen-familien nå en formue på 8,31 milliarder pund, eller 100,5 milliarder norske kroner.

Avisen skriver at det i år er 177 flere pundmilliardærer enn i fjor, og at den samlede formuen til de 250 øverst på listen har steget med 55 milliarder pund.

Storbritannias 20 rikeste:

1) Sri og Gopi Hinduja med familie - 28.47 milliarder pund

2) Sir James Dyson med familie - 23 milliarder pund

3) David og Simon Reuben med familie - 22.26 milliarder pund

4) Sir Leonard Blavatnik - 20 milliarder pund

5) Guillaume Pousaz - 19.26 milliarder pund

6) Lakshmi Mittal med familie - 17 milliarder pund

7) Christoph Henkel med familie - 15 milliarder pund

8) Guy, George, Alannah og Galen Weston med familie - 13.5 milliarder pund

9) Kirsten og Jørn Rausing - 12 milliarder pund

10) Michel og Charlene de Carvalho - 11.42 milliarder pund

11) Michael Platt - 10 milliarder pund

12) Alisher Usmanov - 10 milliarder pund

13) Hertugen av Westminster og Grosvenor-familien - 9.73 milliarder pund

14) Barnaby og Merlin Swire med familie - 9.6 milliarder pund

15) Marit, Lisbet, Sigrid og Hans Rausing - 9.49 milliarder pund

16) Anil Agarwal - 9.2 milliarder pund

17) Denise, John og Peter Coates - 8.64 milliarder pund

18) John Fredriksen med familie - 8.31 milliarder pund

19) Mikhail Fridman - 8.22 milliarder pund

20) Moshe Kantor - 8 milliarder pund