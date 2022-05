Patruljen mistet Bråthen: – Vådeskudd virket for farlig

HOKKSUND TINGHUS (TV 2): De to fornærmede politimennene som først møtte Espen Andersen Bråthen (38), for så å miste ham av syne igjen, vitner i retten i fredag.

Saken oppdateres!

Politiet har måttet tåle mye kritikk for innsatsen da Bråthen gikk til angrep på tilfeldige mennesker i Kongsberg 13. oktober i fjor.

Bevæpnet med maskinpistol og håndvåpen gikk den første patruljen inn på Coop Extra for å stoppe Bråthen. Da de ankom, hadde en kollega av de to, som ikke var på jobb, allerede fått en pil i ryggen.

– Når Rigoberto (kollegaen, journ.anm.) står der med en pil i ryggen og nesten er drept, konstaterer vi at det er så kritisk at vi må inn og hjelpe tredjeperson. Derfor går vi rett inn i butikken, forteller den ene av de to politimennene i patruljen.

– Hørtes ut som et børseskudd

Inne i butikken forteller politimannen at han gikk bestemt, men forsiktig innover.

– Vi roper høyt og tydelig for å gi oss til kjenne. Vi vurderer også å avfyre et vådeskudd, men jeg vurderer det som for farlig, for dette er et meget uoversiktlig butikklokale. Det er også hardt underlag, så jeg aner ikke hvor kula hadde gått om jeg skjøt mot gulvet. Over oss er det leiligheter, forklarer han.

Relativt raskt blir patruljen beskutt med en pil.

– Jeg hører pilen suse over hodet mutt. Det høres ut som et børseskudd. Jeg konstaterer at det var meget farlig og at dette kunne gått ille, sier han.

Politimannen og kollegaen rygget litt, før de igjen prøvde å gå innover i butikken. Da fikk han øye på gjerningsmannen.

– Jeg peker med maskinpistolen, og så avfyrer han en pil til. Da må jeg gå ned. Jeg vurderer raskt å gå frem en tredje gang, men vurderer det slik at da blir vi tatt. Vi har inntrykk av at han vet hvor vi er, og at han venter på oss, sier han.

TAUS: Espen Andersen Bråthen (38) ønsker ikke lenger å forklare seg for retten. Tegning: Ane Hem / TV 2

Jeg prøver en gang til og peker med maskinpistol for å ta gjerningsperson.

Ble bedt om å ta på utstyr

Patruljen trakk seg ut igjen av butikken, der kollega og patruljeleder Anette Skullestad har kommet til. De tre fikk frem et tungtskjold og tok på seg hjelmer før de var klare til å gå inn igjen i butikken.

– Når vi har fått på utstyr, får vi beskjed om at gjerningspersonen er sett i Peckels gate, som er gata bak bygget. Vi var ikke klar over branndørene i butikken. Vi trodde vi hadde han isolert, sier han.

Den neste halvtimen drepte Bråthen fem mennesker i Hyttegata.

Tidligere i rettssaken har innsatsleder Vidar Guldbrandsen fortalt at han ba patruljen om å ta på seg alt av utstyr.

Han var samtidig tydelig på at det er patruljen selv som må ta den endelige vurderingen.

– Man kan bruke tre minutter på å få på alt utstyret, men da er man også tre minutter senere inne i butikken, sa Guldbrandsen i vitneboksen.

– Fremstår underlig

Også politibetjent Anette Skullestad, som var patruljeleder og kjørte den eneste andre politibilen på vakt i Kongsberg denne kvelden, fortalte i retten at hun ga sine kolleger beskjed om å ta på alt av utstyr.

TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen er blant dem som har vært kritiske til politiets innsats.

– Dette er i hvert fall ikke optimalt politiarbeid, for å si det veldig mildt, sier Hanssen.