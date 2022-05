Bil kjørte utfor stup – så gjorde politiet en overraskende oppdagelse

Mandag starter rettssaken mot to menn som er tiltalt for ulovlig innføring av narkotika til Norge.

Det høres kanskje ut som en ordinær rettssak, men omstendighetene er ganske spesielle.

Natt til mandag 27. desember kjørte de to mennene over Hardangervidda. Da bilen kom til Litlastøl på riksvei 7, gikk det galt.

– Bilen kjørte utfor et stup og havnet 20 meter ned fra veien. Det var bare et lykketreff at det gikk bra med de inne i bilen, sier politiadvokat Ørjan Ogne til TV 2.

SØK: Her ser vi nødetatene sitt helikopter gjøre søk i området der bilen kjørte utfor stupet, natt til mandag 27. desember 2021. Foto: Politiet

Uventet funn

Været var ruskete, og gradestokken viste 11 minus. Motorvognen ble totalvrak, men både sjåfør og passasjer overlevde på mirakuløst vis.

– Det skal egentlig ikke gå an, men det ser ut til at de hadde griseflaks, sier bilberger Bjørn Lægreid - også kjent som en av hovedpersonene i den internasjonalt hyllede serien «Vinterveiens helter» på National Geographic Channel.

PÅ STEDET: Bilberger Bjørn Lægreid sier det var glatt på stedet der bilen kjørte utfor. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Han var en av de første på stedet etter ulykken, og sier veien var glatt.

Da politiet kom, viste det seg at dette var noe mer enn bare et redningsoppdrag.

Da bilen skulle heves, fant man plutselig noen tabletter rundt vraket.

– Politiet ble selvsagt nysgjerrige, og gikk deretter grundigere til verks, sier Ogne.

Det søket gav avkastning. Like bortenfor bilen, klemt inntil fjellveggen, fant politiet nemlig en handlepose full av minst 30.000 tabletter.

Prøvde å gjemme

Ifølge tiltalen dreier dette seg om piller med narkotiske virkestoffer, samt legemidler - henholdsvis Rivotril og Pregabalin.

Politiets egne bilder av narkotikaen som ble funnet ved siden av bilvraket. Foto: Politiet

– Flesteparten av tablettene var forsøkt gjemt under snøen. Vi får høre hva de selv sier i retten om dette, sier politiadvokaten.

Begge de to mennene ble fløyet til sykehuset på Voss med lettere skader.

Etter at politiet fant pillene, ble gjerningsmennene pågrepet mens de lå på sykehus.

– De var til behandling mens politiet skulle prøve å få bilen opp på veien igjen. Åstedet skulle ryddes, og det var da man fant tablettene. Når man ser hvor bilen havnet i forhold til veien, så er det nesten ikke til å forstå at de kom så godt fra det, sier Ogne.

SKADER: Bilen de to tiltalte mennene satt i ble totalvraket. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Erkjenner å ha vært kurér

Ingen av de to forsvarerne Simon Skarstein Waaler eller Abdelilah Saeme har noen kommentar til de spesielle omstendighetene rundt saken - altså utforkjøringen, funnet av tablettene ved fjellskrenten, eller det faktum at de to klientene overlevde på heldig vis.

Saeme opplyser likevel at hans klient erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner å ha vært kurér for dette stoffet, sier forsvareren, og legger til at hans klient var passasjer og sov da ulykken skjedde.

Den andre mannen har bostedsadresse i Bergen, og erkjenner ifølge hans forsvarer ikke straffskyld.

FALL: Slik ser stupet ut i dagslys. Alle de involverte sier det er tidenes lykketreff at de tiltalte overlevde det 20 meter høye fallet. Foto: Stine Myklatun

– Inngangen var så dramatisk

I tillegg til innføring av narkotika, er den ene mannen tiltalt for ulovlig innreise til Norge.

Mannen, som nå er bosatt i Nederland ble utvist av Utlendingsdirektoratet i 2012, og kom tilbake til Norge 4. oktober - nesten tre måneder før ulykken.

– Hele saken er spesiell fordi inngangen var så dramatisk. Omfanget og mengden tabletter gjør at forholdet klassifiseres som en grov narkotikaforbrytelse, sier Ogne.

Rettssaken starter mandag 23. mai, og det er satt av to dager i Hordaland tingrett.