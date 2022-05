Fabrikken har holdt kortene tett til brystet, men denne uken fikk vi endelig to svært viktige opplysninger om nye Volkswagen ID.Buzz: Nemlig pris og rekkevidde.

Det var langt på vei gode nyheter for alle som har meldt sin interesse for de to utgavene av bilen:

Personbilutgaven ID. Buzz Pro får en startpris på 494.200 kroner, inkludert frakt og levering i Oslo. For varebilversjonen Buzz Cargo starter prisene på 452.700 kroner.

250.000 dyrere

Det har vært en god del spekulasjoner rundt rekkevidden til de to modellene. Nå har vi svaret på det også: Personbilutgaven skal gå inntil 418 kilometer på strøm, for Cargo er det inntil 423 som gjelder. Dermed blir sistnevnte ledende innenfor sin klasse.

Ser vi på pris, rekkevidde og ikke minst plass, er ID.Buzz Pro i en klasse for seg. På plass har bilen en del konkurrenter som opprinnelig er bygget som varebiler. Blant dem biler fra både Peugeot, Opel, Citroën og Toyota. Men ingen av dem har like god rekkevidde som Buzz.

Mercedes EQV har mye plass og fine seteløsninger, men til gjengjeld startpris som ligger mer enn 250.000 kroner over ID.Buzz, den har også kortere rekkevidde med sine 355 kilometer.

Personbil foran, varebilutgave bak.

Åpne lommeboka

I sum gjør det at ID.Buzz garantert kommer til å bite godt fra seg i det norske markedet. Som for mange andre elbiler akkurat nå, blir nok utfordringen først og fremst leveringssituasjon – og ventetid.

Her spiller det også inn at elbilene etter alt å dømme får moms fra årsskiftet. Det ligger samtidig an til en kontantstøtte, som kompenserer for moms inntil 500.000. For kjøpesum over dette må det betales moms.

Uten at så mye er offisielt ennå, regner vi med at Volkswagen vil tilby en god del attraktivt ekstrautstyr på denne bilen. ID.Buzz har en betydelig «livsstilsfaktor». Dette skal være en bil som velges med hjertet. Og da åpner mange gjerne lommeboka. Dermed blir det også fort noen titusener ekstra, etter at det nye momsregimet er i gang. Slik sett er det penger å spare på å få tak i bil kjapt, og registrere den i år.

Interiøret har med seg mange elementer fra ID.4 – men også en god del retro-faktor.

Dette vet vi så langt

Her har vi samlet noen punkter rundt det vi vet om ID.Buzz nå:

Batteripakker:

Så langt har VW bare bekreftet én batteripakke: Nemlig på 77 kWt, netto. Men det er ingen hemmelighet at flere kommer. Mest sannsynligvis vil 77 kWt være det midterste nivået her, altså at bilen kommer med både mindre og større batteripakke.

Når? Det er helt uklart, men vi snakker kanskje 2023, muligens senere.



Startprisen er rett under 500.000 kroner. Det blir neppe noe problem å passere 600.000 før man er i mål med ekstrautstyr her.

4x4:

Det er ingen hemmelighet at mange norske kjøpere vil ønske seg firehjulstrekk på en bil som dette. Akkurat som de har gjort med ID.3 og ID.4, starter VW med bakhjulsdrift på ID.Buzz. 4x4 kommer, men sannsynligvis ikke før i 2024.

Flere seter:

Litt overraskende har ID.Buzz et helt tradisjonelt baksete, med plass til tre. VW har bekreftet at den også vil komme som seks- og sjuseter. Men det tar tid. Også her snakker vi sannsynligvis 2024.

Ikke veldig spennende interiør-løsning i starten. Men her skal det skje ting etter hvert.

Lengre versjon:

Bilen som nå er vist er så vidt over 4,7 meter lang. VW bekrefter at det skal komme en lengre utgave. Vi forventer at akselavstanden øker rundt 25-30 centimeter, dermed ender den på rundt fem meter. Dette gjelder flerbruksbilen, det skal ikke være planer om en lengre varebilutgave.

Tilhengervekt og taklast:

Utgaven som nå er vist kan trekke inntil 1.000 kilo. Det blir antydet at kommende versjon med mer krefter og 4x4 skal kunne klare 1.800 kilo. På taklast snakkes det om inntil 100 kilo.

