Måtte forsvare regjeringens budsjettkutt i møter med FN

NEW YORK (TV 2): Regjeringens foreslåtte kutt i støtten til flere av FNs viktigste organisasjoner ble et tema under besøket til utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i New York.

Norges utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var i FNs hovedkvarter i New York denne uken for å delta på møter i Sikkerhetsrådet og for å treffe flere FN-ledere. Der måtte hun forklare hvorfor regjeringens forslag til revidert statsbudsjett vil kutte i støtten til flere av FNs ledende organisasjoner for å dekke utgiftene for å ta imot ukrainske flyktninger.

– Det er naturlig at de bekymringene nevnes i møtene, og det var jeg selvfølgelig forberedt på. Dette er jo krevende omprioriteringer, men dessverre så var regjeringen i den situasjonen at krigen i Ukraina medførte drastiske omprioriteringer nå på kort sikt. Sånn er det når det oppstår en så dramatisk situasjon på vårt eget kontinent, sier Tvinnereim.

SIKKERHETSRÅDET: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim under et møte i FNs Sikkerhetsråd om krig og global matkrise. Foto: Mathias Ask/TV2

For FNs utviklingsprogram (UNDP) skal kjernestøtten kuttes med 95 prosent. Men også organisasjoner som UNICEF og Verdens Helseorganisasjon må forberede seg på store kutt. Forslaget skal behandles i Stortinget i juni.

Innad i FN er man bekymret over at Norge og mange av de største giverlandene nå vil kutte i støtten som følge av krigen i Ukraina. Dette var et tema under en telefonsamtale mellom FNs generalsekretær Antonio Guterres og statsminister Jonas Gahr Støre på onsdag.

– Generalsekretæren uttrykte bekymring for de foreslåtte kuttene som har blitt lagt frem i Norge. Andre tradisjonelle giverland har også kuttet i støtten. Dette er noe som bekymrer oss veldig i en tid hvor det er et økende behov for humanitær bistand, sier Stephane Dujarric, talsperson for Antonio Guterres, til TV 2.

Ikke misnøye med FN

Tvinnerheim svarer generalsekretærens kontor ved å påpeke at selv om støtten til FN vil gå ned, så kommer bistandsbudsjettet til å øke.

– Min kommentar til det er at Norge har et rekordstort bistandsbudsjett. Vi har måttet prioritere noe om internt i budsjettet, men norsk bistand til internasjonal utvikling er rekordhøyt og ligger på over ett prosent av BNP og det er jeg veldig glad for, sier hun.

– Du sier at det er omrokkeringer og ting som må gjøres, men er dette også en beskjed til FN om at de ikke gjør nok eller en misnøye med disse organisasjonene?

– Nei, det er det ikke. Og det har jeg vært veldig tydelig på i mine møter med lederne i FN i dag. Dette handler om behovet for å gjøre omprioriteringer midt i et budsjettår. Krigen i Ukraina har kommet som en kule inn midtskips i budsjettprosessen, og kan ikke leses som noe politisk misnøye med FN. Vi er en stabil og langsiktig og sterk partner til FN, sier hun.

Norges rykte

Men både opposisjonspolitikere og hjelpeorganisasjoner har advart mot at Norges rykte som en av FNs mest generøse giverland nå kan bli ødelagt. Da Norge ble valgt inn i Sikkerhetsrådet i 2020, var et av hovedargumentene i kampanjen at den norske FN-støtten har blitt opprettholdt i årevis, uavhengig av hvilke parti som har sittet i regjering.

BEKYMRET: FNs Generalsekretær Antonio Guterres er bekymret over at Norge og andre giverland har tenkt til å kutte i støtten til flere FN-organisasjoner. Foto: Lisa Leutner

Likevel sier Tvinnerheim at hun ikke tror at kuttene kan få konsekvenser for Norges rykte i FN.

– Nei, jeg håper ikke det og jeg tror ikke det for vi viser jo fortsatt at vi er en betydelig bidragsyter til FN. Både til de diverse FN-organisasjonene, men også til arbeidet på bakken. Så Norge er en betydelig bidragsyter til FNs arbeid og jeg har gjort det klart i møtene mine i dag at dette handler om akutte omprioriteringer i et budsjett, men Norge er en stabil og sterk partner for FN, sier Tvinnereim.