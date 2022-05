Elon Musk anklaget for blotting

Business Insider viser til en skriftlig erklæring fra en venn av flyvertinnen og andre dokumenter, blant annet epostkorrespondanse.

Kvinnen skal ha fortalt til vennen som Business Insider har snakket med, at hun ble oppfordret til å ta opplæring som massør etter at hun ble flyvertinne i selskapet. Dette for at hun da kunne gi Musk, som også eier Tesla og er en av verdens aller rikeste, massasje.

Det var i 2016 at Musk, mens han ble massert, skal ha vist kvinnen sin erigerte penis, strøket henne på låret og tilbudt seg å kjøpe henne en hest i bytte mot «mer», ifølge nettstedets dokumenter.

Mener hun ble skjøvet ut

Episoden skal ha preget kvinnen veldig, og hun hevder også at hun i etterkant fikk færre jobbmuligheter i selskapet. I erklæringen fra vennen hennes heter det at hun følte at «hun ble presset ut og straffet fordi hun nektet å prostituere seg», skriver nettstedet.

Kvinnen meldte saken til selskapet i 2018. Deretter skal saken raskt ha blitt håndtert gjennom et møte med en mekler der også Musk deltok.

I forliket fikk hun 250.000 dollar for å ikke saksøke selskapet, og hun ble ilagt taushetsplikt, heter det.

Avviser påstandene

Elon Musk avviser påstandene, og skriver at saken har mange flere sider enn det som kommer fram i nettstedets sak.

– Om jeg hadde lyst til å ta del i seksuell trakassering, ville dette neppe vært den første gangen i løpet av min 30 år lange karriere at det kom for en dag, skiver han i en epost til Business Insider.

Videre kaller han saken for en «politisk motivert drittpakke».

Verken SpaceX eller Twitter, som Musk har forpliktet seg til å overta, har besvart avisens henvendelser.