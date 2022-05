Ed Sheeran er blitt pappa

Ed Sheeran (31) bekrefter at han og kona Cherry Seaborn (30) er blitt foreldre til en jente igjen.

Fra før har paret datteren Lyra Antarctica på snart to år.

– Vi ønsker å fortelle dere at vi har fått enda en nydelig jente. Vi er begge forelsket i henne og overlykkelige over å ha blitt en familie på fire, skriver han på Instagram torsdag kveld.

Han delte nyheten under et bilde av to ørsmå sokker og et babyteppe - samme som han gjorde da hans førstefødte Lyra kom til verden i august 2020.

Ed Sheeran er blant verdens mest populære artister. I 2021 var albumet hans «Equals» på fjerdeplass på listen over de mest solgte i verden.

Sheeran giftet seg med kona Cherry Seaborn i 2019.