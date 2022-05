Ber regjeringen om å skrote enmannsfengsler etter TV 2-avsløring

Ordningen med kostbare enmannsfengsler for forvaringsdømte kan bli avviklet. Høyre foreslår nå en helt ny type særreaksjon for straffedømte, og en helt ny løsning.

– Ressursbruken TV 2 har avslørt i sine reportasjer er aldeles urimelig og heller ikke formålstjenlig. Dagens system er ikke bra, verken for innsatte, ansatte eller for samfunnet, sier Sveinung Stensland.

Han er Høyres justispolitiske talsperson og har engasjert seg sterkt i TV 2s serie om en lite omtalt ordning, der domfelte med begrensede muligheter for rehabilitering sitter prøveløslatt i årevis.

Nå har han fått med seg resten av Stortingets største opposisjonsparti på et representantforslag som vil velte hele ordningen, dersom han får gjennomslag.

I tillegg ber han regjeringen om å se på mulighetene for å opprette en helt ny type særreaksjon for denne gruppen.

– Dette vil kreve mye arbeid, fordi det er en helt ny måte å tenke på, sier han.

DOK 8: Gjennom et såkalt representantforslag vil Sveinung Stensland ordningen til livs. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Dette er forslaget

På kontoret hans på Løvebakken viser justiskomiteens andre nestleder frem det rykende ferske forslaget, som blir fremmet for Stortinget kommende uke.

– Hvis vårt forslag får flertall, så vil det innebære at ordningen blir skrotet, sier Stensland.

I et såkalt dok. 8-forslag fremmer Høyre følgende:

Et krav om at Justis- og beredskapsdepartementet følger opp Kriminalomsorgsdirektoratets anmodning om en full gjennomgang av hele ordningen, etter TV 2s avsløringer.

Et forslag om at regjeringen skal utrede alternative løsninger for denne gruppen domfelte.

Samtidig lanserer de en alternativ løsning som går ut på å etablere en ny form for særreaksjon, potensielt kalt «dom til tvungen bosetting», og at domfelte som faller inn under dette havner på en helt ny type institusjon.

– Det vil i så fall bety endringer både i straffeloven og i straffegjennomføringsloven, sier Stensland.

ENMANNSFENGSEL: Dette er en av boligene som huser en av de domfelte som er prøveløslatt under ordningen. Mannen som sitter i lenestolen har vært prøveløslatt siden tidlig på 2000-tallet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Stor TV 2-kartlegging

TV 2 har gjennomført en grundig kartlegging av domfelte som vil være aktuelle for dette.

I dag er de underlagt ordningen som går under navnet statlig finansiert prøveløslatelse. Fra da ordningen ble etablert, slik vi kjenner den i dag, har den omfattet til sammen 41 forvaringsdømte.

De er dømt for alt fra brutale drap til seksuelle overgrep mot barn og voksne.

Alt om kartleggingen på ett minutt. Her er de ukjente enmannsfengslene:

I dag er det 18 av dem – plassert i boliger og på gårder rundt om i landet. Over halvparten av disse er personer med lav IQ, som er psykisk utviklingshemmet og der det er fare for gjentakelse.

De er særlig krevende å føre tilbake til samfunnet, samtidig som de av ulike grunner ikke fungerer i et vanlig fengsel.

TV 2s undersøkelser har avdekket at de prøveløslatte har forsvunnet, startet branner som kunne ført til tap av menneskeliv, at de har prøvd å voldta – og at de har skapt alvorlig frykt, også blant fornærmede i straffesakene mot dem.

Det har også kommet frem at ofre og etterlatte mener de er sikre på at de ikke har mottatt varsler om slike prøveløslatelser.

Ordningen, som har kostet samfunnet over én milliard kroner siden 2002, har heller aldri vært evaluert og det er knapt ført tilsyn med enmannsfengslene.

Vil opprette sikkerhetshjem

Samtidig som pengebruken har vokst gradvis, viser trenden at antallet forvaringsdømte i Norge har skutt i været de siste årene.

I 2010 var det 68 forvaringsdømte. I fjor var dette tallet mer enn doblet, til 149.

Stensland frykter at kostnadene kan eksplodere hvis det ikke blir tatt grep.

– Det vil opplagt bli enda flere. Dette viser at vi må gjøre endringer. Derfor kommer dette forslaget fra oss nå, sier han.

Det han tar til orde for, er å utrede et alternativ som tar utgangspunkt i det den anerkjente psykiateren Randi Rosenqvist har lansert tidligere.

Hun mener det vil være en bedre løsning å etablere såkalte sikkerhetshjem.





– Det tror jeg hadde gitt dem best mulig livskvalitet, samfunnet best mulig sikkerhet og en akseptabel faglighet, har Randi Rosenqvist tidligere uttalt til TV 2.

TYDELIG: Psykiater Randi Rosenqvist vil ha samlet prøveløslatte forvaringsdømte i sikkerhetshjem. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det blir langt mer kostnadseffektivt med sikkerhetshjem, slik som Rosenqvist har foreslått. Først og fremst fordi en samler flere straffedømte på én plass og en får samlet personalressursene, sier Stensland, og fortsetter:

– Du vil selvfølgelig ha et annet behov for bemanning når du har flere innsatte per institusjon.

– En helt ny særreaksjon

Dersom slike sikkerhetshjem erstatter dagens ordning, vil det etter Høyres syn altså medføre at det også må opprettes en ny form for særreaksjon.

I dag finnes det tre særreaksjoner, utover vanlig fengselsstraff:

Forvaring , som er til for farlige lovbrytere som er vurdert tilregnelige, men der tidsbegrenset soning ikke anses som tilstrekkelig for å ivareta samfunnsvernet.

, som er til for farlige lovbrytere som er vurdert tilregnelige, men der tidsbegrenset soning ikke anses som tilstrekkelig for å ivareta samfunnsvernet. Tvungen omsorg , som benyttes overfor lovbrytere som er høygradig psykisk utviklingshemmet på gjerningstidspunktet, og der samfunnsvernet også står sentralt.

, som benyttes overfor lovbrytere som er høygradig psykisk utviklingshemmet på gjerningstidspunktet, og der samfunnsvernet også står sentralt. Tvungen psykisk helsevern, som benyttes overfor personer som er psykotiske eller bevisstløse på tidspunktet for kriminaliteten.

Dersom Høyre får gjennomslag i nasjonalforsamlingen, vil det bli etablert en ny slik særreaksjon på bekostning av denne formen for prøveløslatelser – myntet på forvaringsdømte som enkelt forklart befinner seg i skjæringspunktet mellom forvaring og tvungen omsorg.

– Så må selvfølgelig rettsstatens prinsipper legges til grunn. En må ha ankemuligheter og muligheter til annen type soning underveis, sier Stensland til TV 2.

I NABOLAG: I dag er disse domfelte prøveløslatt i vanlige boliger rundt om kring i norske kommuner. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Dømt til tvungen bosetting

Rosenqvist har foreslått å kalle en slik særreaksjon for «dom til tvungen bosetting».

Tanken er at den skal omfatte personer som ikke har noe forventet positiv effekt av videre behandling.

I representantforslaget lener Stensland seg på et notat fra psykiateren til Kriminalomsorgsdirektoratet tilbake i 2017, der hun skriver:

«Da er det omgivelsene som må endres/tilpasses for at vedkommende ikke får en dårligere fungering og for å unngå at han/hun vil være en nærliggende og alvorlig fare for andre».

Optimist

Stensland er sterk i troen på at Høyres forslag vil få flertall. Etter planen blir det fremmet på onsdag.

– Jeg håper virkelig at vi får med regjeringen på en skikkelig evaluering. Deretter må vi få på plass en ny særreaksjon for å ta tak i disse som ramler mellom alle stoler, sier han.

Dette handler både om å beskytte samfunnet mot de farligste blant oss, samtidig som de skal få nødvendig oppfølging, mener justispolitikeren.

– Disse må tas vare på og samfunnet fortjener å bli vernet mot denne type innsatte. Men enmannsfengsler er ikke løsningen. Vi må finne en bedre løsning.