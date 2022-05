Frankrike mistenker første smittetilfelle

Frankrike er nå ett av flere land som mistenker spredning av det sjeldne viruset apekopper.

Det franske helsedepartementet varslet torsdag at de mistenker smitte i Paris, noe som vil være det første tilfelle i landet.

Gjennom torsdagen har flere land varslet påviste tilfeller, men FHI sier at Norge ennå ikke har oppdaget viruset her i landet. Likevel forventer de at dette kan endre seg på kort tid.

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Frode Forland, sier til TV 2 at de følger situasjonen nøye etter at det er meldt om flere titalls tilfeller av det sjeldne viruset apekopper i Europa.

Storbritannia, Spania og Portugal har til sammen flere titalls bekreftede og mistenkte tilfeller av sykdommen. Sverige har ett bekreftet tilfelle. Sykdommen er mest utbredt i deler av Afrika, og har kun i sjeldne tilfeller blitt oppdaget i Europa tidligere.

Samtidig varslet Italia torsdag om ett påvist tilfelle fra en person som hadde kommet fra Kanariøyene, samt to andre mistenkte tilfeller i landet.