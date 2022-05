Etter 44 år fikk hedersmannen Kai (60) oppleve det aller største

4. divisjonslaget i hans hjerte, Kolbu KK, fikk nemlig storfint besøk av eliteserielaget Vålerenga i 1. runde av cupen.

Selv om Stensruds breddeklubb naturligvis gikk på et oppskriftsmessig 1-5-tap, så ble dette en merkedag i livet til mannen som har hatt et eller annet verv innad i klubben i 44 strake år:

– Av sommeridrett er dette den største dagen jeg har hatt i min lange fartstid i Kolbu KK, slår han fast i et intervju med TV 2.

HEDERSMANN: For sitt arbeid i Kolbu KK har Kai Henning Stensrud både vunnet Frivillighetsprisen og blitt nominert til årets ildsjel på Idrettsgallaen tilbake i 2017. Foto: Magnus Kaslegard, TV 2

En rørende reise

Men det sto ikke skrevet i stein at den nåværende 60-åringen skulle vie så store deler av livet sitt til frivillig arbeid for en breddeklubb.

Som ung var han et fremadstormende kombinerttalent, og ble Norgesmester i både G15-klassen i 1977 og G16-klassen i 1978.

Alt så veldig lovende ut for en fremtidig toppidrettskarriere, helt frem til han som 17-åring i 1979 ble lam fra brystet og ned etter et stygt fall i hoppbakken.

Siden har han sittet i rullestol og viet enorme mengder dugnadstimer til Kolbu KK.

– Det har vært verdt hvert eneste minutt. Det gir meg så mye: Idretten har alltid engasjert meg og det er her jeg alltid har hatt vennene mine. Jeg liker å kunne gi noe til bygda, og å kunne tilrettelegge for ungdommen som vokser opp her.

– KOM IGJEN, SIMEN!: Fra sidelinjen heiet Stensrud frem samtlige Kolbu KK-spillere mot Vålerenga, inkludert hans egen nevø som spiller på laget, Simen. Foto: Magnus Kaslegard, TV 2

– Mer enn hva et samfunn kan forvente

I klubben er de fra seg av begeistring for ildsjelen som nylig fylte 60 år - det være seg speakeren, nestlederen eller spillerne på laget:

– Se på det engasjementet og den personen han er! Han får med seg folk og får dem til å si ja til viktig dugnad. Han er et herlig unikum og har gjort fryktelig mye for dette idrettslaget, sier klubbens speaker, Hans Christian Møllerhagen.

KOLBU-MANN: Hans Christian Møllerhagen har selv noen dugnadstimer å vise til, mellom annet i rollene som speaker og banemann. Foto: Magnus Kaslegard, TV 2

– Han er en ildsjel av den beste sorten. Fysisk får han ikke gjort så mye, men han driver med alt annet som trengs nesten hele tiden, så det er veldig imponerende å se på, sier nevø og Kolbu KK-spiller, Simen Stensrud, som spilte hele kampen mot Vålerenga.

– Han gjør mer enn hva et samfunn kan forvente. Han har hatt så utrolig mange roller i denne klubben opp gjennom årene. Han har vært klubbens hjerte i mange år, sier nestleder i Kolbu KK, Line Thirud.