Troms: – Turgåer falt flere hundre meter

Politiet i Troms varsler torsdag kveld om en redningsaksjon på Kvaløya.

Nødetatene ble varslet klokka 20.08.

– Vi fikk melding om et skavlbrudd, hvor en av et turfølge på to personer skal ha falt ned i det en skavl brakk av. Personen skal ha ramlet et par hundre meter, sier operasjonsleder Eirik Kileng til TV 2.

Vedkommende er fraktet til sykehus med luftambulanse, og tilstanden er uavklart, men Kileng sier at vedkommende var bevisst i det han ble hentet.

Operasjonslederen vil likevel ikke gå i detaljer rundt alder og kjønn på personen på nåværende tidspunkt.

Det var den andre i turfølget som varslet politiet om hendelsen,

– Den andre personen blir nå flydd inn med politihelikopter, og vedkommende er naturlignok i sjokk, sier Kileng.

Aksjonen på stedet er avsluttet og de berørte blir tatt vare på av helsepersonell.

Ifølge nettstedet varsom.no regnes ikke et skavlbrudd som et ordinært skredproblem, men at det likevel er en fare man ofte må forholde seg til gjennom hele vintersesongen.