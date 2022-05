Meteorologene med snø-advarsel

– Skal du kjøre over fjellet med sommerdekk, råder vi deg til å reise fredag kveld eller vente til utpå dagen lørdag, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Det er ventet nedbør som kan komme som snø på fjellovergangene inn mot helgen, skriver de.

De utsatte fjellovergangene er i områdene rundt Dovrefjell, Strynefjell, Sognefjell, Valdresflya, Filefjell, Hardangervidda og Haukelifjell.

Vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Teigen, sier det nok er de to høyeste fjellovergangene, Sognefjellet og Valdresflya, som er mest utsatt.

– Det blir jo litt nedbør og bygevær inn i helgen i Sør-Norge, men du skal ganske så høyt før det legger seg. Det kan nok komme noe sludd på fjellovergangene, men jeg tror det skal gå fint.

– Så det er fjellovergangene på rundt 1400 meter som kan bli utfordrende, på de på rundt 1000 meter skal det nok ikke legge seg noe særlig.

Teigen sier derimot at det er ventet en del nedbør fremover, og at det er knyttet spenning til hvor mye som kommer på Østlandet.

– I natt kommer nedbøren innover Østlandet, men det er usikkert hvor mye som kommer. Det er også gode muligheter for nedbør også utover i neste uke. For vannmagasinene og vannforsyningen i Oslo er jo all nedbør bare å ta imot. Så det er spennende å se hvor mye som kommer.

