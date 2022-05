Sveriges statsminister på USA-besøk

Oppdateres.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson besøkte torsdag Det hvite hus i Washington D.C, sammen med Finland president Sauli Niinistö.

– I dag er jeg stolt over å ønske velkommen, og tilby USAs sterke støtte, til søknadene fra to meget dyktige partnere om å bli med i historiens sterkeste forsvarsallianse, sa USAs president Joe Biden på pressekonferansen etter møtet.

Kort tid etter toppmøtet med den amerikanske presidenten, har Andersson varslet et nytt pressetreff.

Agendaen for pressekonferansen er ikke kjent, men det store temaet for dagens er Sveriges søknad om Nato-medlemskap.

Avhengig av alle stemmer

Onsdag leverte både Sverige og Finland inn sine søknader om Nato-medlemskap, men har møtt sterkt motstand fra presidenten i Tyrkia, Recep Tayyip Erdoğan, som har varslet at han vil stemme nei til de nye medlemskapene.

For at Sverige og Finland skal få bli medlemmer av alliansen, er de avhengige av at alle de 30 medlemslandene i forsvarsalliansen skal stemme ja.

– Vi er i dialog med alle medlemslandene, inkludert Tyrkia, for å løse de problemene som finnes, sa Andersson etter møtet med Biden.