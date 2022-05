Frp-topper skal ha arvet store summer fra avdød bankdirektør

Det er Avisa Oslo og VG som melder dette torsdag kveld.

Ifølge Avisa Oslo skal Siv Jensen ha arvet penger som kommer fra salget av de to eiendommene Bang eide da han døde 97 år gammel i mars. Til sammen erfarer avisen at dette skal dreie seg om verdier på rundt 25 millioner kroner, noe de ikke har fått bekreftet av Siv Jensen selv.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Jensen, men foreløpig uten å lykkes.

Sier han skal beholde pengene

Også tidligere Frp-leder Carl I. Hagen skal ha vært nevnt i Bangs testamente. Frp-nestoren skal ifølge Avisa Oslo arve 250.000 kroner.

Til avisen bekrefter Hagen at opplysningene stemmer, og sier han fikk beskjeden for noen uker siden.

I en kommentar sier han til avisen at Bang må ha ment at Hagen gjorde en god jobb i Frp, og at han på denne måten belønner ham for det. Videre svarer han «ja» på spørsmål om han kommer til å beholde pengene.

TV 2 har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Carl I. Hagen.

Thor Bang var jurist og har blant annet jobbet som bankdirektør og i Rederforbundet. Han var også finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe i 14 år, skriver Advokatbladet.

Bang var enkemann, og han hadde ingen egne barn.

– Var veldig tydelig

Det er Jan-Erik Sverre i advokatfirmaet Kvale som er testamentfullbyrder for Thor Bang. I en kommentar til TV 2 sier han at han ikke vil si annet enn at det stemmer at han er testamentfullbyrder.

– Avdøde var veldig tydelig på at jeg som testamentfullbyrder ikke skulle bidra med noen opplysninger knyttet til hans private disposisjoner. Det ønsket må jeg respektere.

– Men kan du avkrefte eller bekrefte at det stemmer?

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte det. Da gjør jeg det avdøde ikke ønsket at jeg skulle gjøre.