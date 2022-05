BMW har stor suksess med den elektriske SUV-en ix i Norge. Den har så langt kommet i to utgaver, iX xDrive40 og iX xDrive50. Særlig sistnevnte er det lang ventetid på.

Nå det straks klart for ny toppmodell. iX M60 heter den, norske forhandlere åpnet for bestilling tidligere i januar. Den globale lanseringen skal begynne i juni, men hele 2022-kvoten til Norge ble solgt første dag. Det tok ikke mer enn 2,5 timer.

Og de som var tidlig ute har nok gjort noe smart. Med startpris på 1.161.700 kroner er dette en av elbilene som kommer til å bli mye dyrere når det etter planen innføres moms på alle elbiler fra årsskiftet.



Mange norske kunder venter nå på sin BMW iX. Ventetid blir det fort også på den nye verstingversjonen.

Til sammen 619 hestekrefter

I dag reiser Brooms bilekspert Benny Christensen til Tyskland, for å teste bilen for aller første gang. Han skal etter planen rapportere kjapt hjem og gi Brooms lesere et førsteinntrykk av bilen.

Og vi kan vel trygt si at dette lover bra: iX M60 blir den raskeste, råeste og dyreste elbilen fra BMW så langt.

Den bakre motoren yter opp til 486 hk, mens motoren på forakselen yter opp til 258 hk. Maksimal samlet effekt på de to elektriske motorene er hele 619 hk. iX M60 er også BMWs første modell med et dreiemoment på mer enn 1.000 Nm. Bilen mobiliserer et dreiemoment på 1.015 Nm i Sport Mode og hele 1.100 Nm når Launch Control aktiveres.

Les vår test av BMW iX her

Blant standardutstyret er Live Cockpit Professional og BMW Natural Interaction, som lar funksjoner betjenes ved hjelp av tale og bevegelser.

Rekkevidde opp til 561 kilometer

Da gjøres sprinten fra 0-100 km/t unna på 3,8 sekunder. Den heftige kraftleveransen fra de elektriske motorene sørger for at hastighetsøkningen merkes hele veien opp til toppfarten som er sperret på 250 km/t..

Bilen har samme batteripakke som iX xDrive50, med en bruttokapasitet på hele 111,5 kWh og nettokapasitet på 105,2 kWh. Maks ladekapasitet er 200 kW, noe som gir en ladetid på 35 minutter fra 10 til 80 prosent under optimale forhold. Rekkevidden er offisielt oppgitt til mellom 546 og 561 kilometer.

Eksteriørmessig skiller iX M60 seg fra sine søsken med flere detaljer. Bremsekaliprene e lakkertt i blått og bærer den klassiske M-logoen.Samme logo finner vi igjen på frontsidepanelene og bak på bilen, da i sort høyglans og fargen Titanium Bronze, som matcher listene som strekker seg fra speilene, under vinduene, til bilens bakende.

Her får vi et unikt innblikk i BMWs framtid

Bagasjerom på 500 liter og prestasjoner på tilnærmet superbil-nivå. Det er en kombinasjon som faller i smak hos mange.

Standardutstyr

21-tommers felger er standard. Om ønskelig leveres også nykommeren med 22-tommers felger og eksklusivt Titanium Bronze-design.

Standardutstyret skal være rikelig og inkluderer blant annet Live Cockpit Professional og BMW Natural Interaction, som lar funksjoner betjenes ved hjelp av tale og bevegelser, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound høyttalersystem, laserlys, nøkkelfri adgang, aktiv seteventilasjon for fører og passasjer foran, med mer.

Her testes norsk elbil-favoritt – får en viktig nyhet

Video: Den kan endre farge – med et lite tastetrykk