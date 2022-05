Tiden er moden for en ny OL-søknad

Til helgen møtes idrettens ledere i Tromsø. En av sakene som skal diskuteres på ledermøtet er muligheten for en ny norsk OL-søknad en gang i fremtiden. Det har kanskje gått litt under radaren, men norsk idrett er akkurat nå inne i en prosess der de skal finne ut om idretten selv ønsker å gå inn i en ny runde med OL-søknad. I 2019 vedtok idrettstinget at man skulle undersøke om det var reell vilje i idretten og blant politikerne til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge. Det arbeidet er nå godt i gang.

Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

Idrettsstyret har bestemt seg for å sjekke stemningen internt i idretten først. Hvis viljen er der internt i idretten, er neste steg å finne ut om politikerne også vil være med på moroa. Det er klokt. En av konklusjonene fra idrettens egen evaluering av søknadsprosessen opp mot OL 2022 var at OL-drømmen ikke var godt nok forankret i idrettsbevegelsen. Selv om idrettslederne og særforbundene var positive, består norsk idrett av langt mer enn de som sitter på toppen.

Uten et ekte og helhjertet engasjement i hele idretten ble det umulig å få folkeopinionen med seg. Oppgaven ble enda tyngre av at avsløringene om spinnville krav fra IOC-ledelsen gikk sin seiersgang i media og Putins OL i Sotsji var på stø kurs mot å sprenge alle tidligere OL-budsjetter. I nord var fortsatt etterdønningene etter den mislykkede kampanjen for å få OL til Tromsø med på å kjølne OL-feberen betraktelig. IOC, og dermed også OL, ble etter hvert uspiselig både for politikere og store deler av befolkningen.

Drømmen om OL 2022 gikk til slutt i tusen knas da Høyre sa nei. Uten politisk flertall på Stortinget blir det ikke OL. På grunn av behovet for statsgaranti er idretten helt avhengig av å få politikerne med på laget. Det klarte de ikke ved forrige korsvei. Nå ser det politiske kartet annerledes ut.

Tidligere i vår var det en debatt om sportsvasking i Stortinget, og der sa representanter for flere partier at de var svært bekymret for utviklingen der store internasjonale mesterskap stadig oftere legges til autoritære regimer med grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten. Ideelt sett burde man kunne unngå mesterskap i slike land ved at IOC, FIFA og andre internasjonale idrettsorganisasjoner selv setter ned foten. Det er dessverre fortsatt en utopi.

Det er heller ingen grunn til å tro at regimer som Qatar, Saudi-Arabia og Kina skal slutte å søke om prestisjetunge idrettsarrangement. Snarere tvert imot. Og der demokratiske land må klare overbevise folkeopinionen om at et OL er fornuftig pengebruk, kan autoritære regimer gjøre som de vil. Det gjør veien frem til en OL-søknad langt enklere for de landene som spiller i toppdivisjonen når det gjelder menneskerettighetsbrudd og undertrykking av egen befolkning. Nettopp derfor er det så viktig at demokratiske land som Norge søker om å få arrangere OL.

Rommet for hodeløse pengebruk, urimelige krav og lukkede prosesser er langt lavere i land der både politikerne og idrettens ledere kan stilles til ansvar gjennom demokratiske organisasjoner og prosesser.

Hvis Norge skal søke om OL, må nettopp åpenhet være stikkordet hele veien. Norsk idrett må være åpne om hvilke premisser som ligger til grunn for et OL i Norge, hvilke IOC-krav man kan akseptere og hvor grensene går. De må være åpne om at IOC til tross for lovnader og reformer fortsatt er langt unna å være et mønsterbruk av en organisasjon. Man kan ikke feie under teppet at IOC fremdeles har strukturelle og kulturelle problemer som organisasjon. Å late som at det ikke er et problem er å gjøre både idrettsbevegelsen og OL-drømmen en bjørnetjeneste.

I tillegg må Norges Idrettsforbund og deres samarbeidspartnere på forhånd bestemme hvor grensene går og hva de er villige til å være med på. Jo lenger man kommer i en prosess og jo mer man har investert i et prosjekt, jo vanskeligere er det å sette ned foten for urimelige krav og forslag. Derfor må forutsetningene være bestemt på forhånd, i en åpen og demokratisk prosess. Hvis Norge skal være vertskap for OL, må det være på norsk idretts egne premisser.

Veien til et slikt OL er fortsatt lang, selv om IOC mer enn gjerne legger ut om reformer som skal gjøre OL både billigere og grønnere. Men hvis vi fortsatt mener at OL er verdt å kjempe for, bør vi gjøre et forsøk. Etter å ha hørt idrettspresident Berit Kjøll redegjøre for den pågående OL-prosessen ved en rekke ulike anledninger, sier magefølelsen min at hun og idrettsstyret ønsker seg OL til Norge. På helgas møte får vi vite om lederne for særforbundene og idrettskretsene ønsker å gå videre med OL-drømmen.