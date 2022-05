Smuglet ut sjokkerende video fra Mariupol i tampong – så forsvant hun

Julia «Taira» Paievska er en kjent og hyllet ukrainsk toppidrettsutøver fra den krigsherjede byen Mariupol. Siden 2018 har hun vært frivillig i saniteten i det ukrainske forsvaret.

Hun jobbet på militære sykehuset da byen ble beleiret og dokumenterte hendelser, pasienter, skader og dødsfall med et kroppskamera i to uker.