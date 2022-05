Snuoperasjon for Carlsen

Verdensmesteren ligger godt an til kvalifisering til tross for rotete start.

Du kan se dag to av Champions Chess Tour: Chessable Masters på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play fredag kl. 17:30.

Det så ikke ut til å bli noen drømmestart på Champions Chess Tour: Chessable Masters for Magnus Carlsen. Nordmannen var ikke fornøyd med eget spill.

– Det er bare å gi opp å håpe at jeg skal spille bra de første par dagene. Da teller jeg bare poeng, smilte Carlsen i intervju med TV 2 etter dagen.

Seier i de to siste partiene gjør likevel at han ender dagen med åtte poeng av tolv mulige. Han ligger dermed godt an til kvalifisering til sluttspillet etter første dag av de innledende rundene.

Vant til tross for museglipp

Det så lenge ut som om dagens tredje parti mot svenske Nils Grandelius kom til å bli kort. Den svenske toppspilleren endte opp i kjempetrøbbel fra start.

– Det er det dårligste partiet jeg har sett Nils Grandelius spille noensinne, kommenterte en målløs Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

Åpningsfadesen ble likevel ikke slutten på partiet. I en totalt dominerende stilling gjorde Carlsen det sjakkstudio mente måtte være en museglipp.

Verdensmesteren mistet dermed hele fordelen. Grandelius greide likevel ikke å nullstille seg, og få trekk senere var fordelen tilbake. Carlsen var deretter nådeløs og sanket sin første seier i turneringen.

Dagens siste parti endte i komfortabel seier mot nederlandske Jorden van Foreest. Carlsen gikk dermed gjennom første dag uten tap.